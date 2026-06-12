"Vuelta al cole" tras un mes de huelga indefinida de los docentes en Gandia y la Safor: "Lo que sea bueno para el profesorado será bueno también para nuestros hijos"

Los centros educativos recuperan la normalidad en el primer día sin huelga de los docentes. Eso sí, la mayoría del profesorado acude a trabajar con las camisetas verdes que les han caracterizado durante este último mes de paro, en las que se puede leer lemas como "Defensem l'educació pública i en valencià". Son las 08.50 minutos del viernes, 12 de junio. La acción transcurre en el CEIP Joan Martorell de Gandia con la directora, María José Sansaloni, al frente.

Primero entran los docentes y abren las puertas para que el alumnado y sus familias puedan acceder al recinto. A los profesores se les ve animados, pese al cansancio acumulado en estos 30 días de huelga. Algunos exhiben con orgullo su "equipaje" verde que han lucido en las manifestaciones de protesta.

En la puerta esperan dos padres, Luis y Fran, con sus hijos, que van a Infantil. Ambos coinciden: "Nosotros hemos traído a los niños todos los días al cole y han estado atendidos por los servicios mínimos, aunque lógicamente no es igual que cuando están todos los profesores".

Los papás esperan que el conflicto educativo se solucione de la mejor manera posible en favor de todos, profesores y alumnos: "Los docentes luchan por lo que ellos entienden justo y hay que respetarlo porque lo que sea bueno para ellos será bueno también para nuestros hijos".

También entenderían Luis y Fran que los profesores retomarán las protestas después del verano porque "por lo que se dice, hay muchas cosas que no han conseguido en las negociaciones".

Pepe es abuelo de otro alumno del CEIP Joan Martorell, en este caso de Educación Especial (Aula Ueco): "Su madre trabaja y lo traemos los abuelos, mi mujer y yo. El niño no ha dejado de venir ningún día y ha estado perfectamente atendido, a pesar de la huelga". Pepe y su esposa se muestran a favor de las reivindicaciones de los docentes y que estas se reanuden a partir de septiembre: "Es que salimos ganando todos".

Los profesores vuelven a su trabajo en el CEIP Joan Martorell, en una imagen de este viernes, 12 de junio / Salva Talens

Presidenta de la AMPA

En la puerta del centro también está Gisela Garay, presidenta de la AMPA. "Este mes se ha vivido con mucha incertidumbre, pero entre el profesorado y la asociación hemos intentado que las familias tengan toda la información necesaria para que puedan saber las reivindicaciones del profesorado y entender el por qué de la huelga", comenta.

Gisela confiesa que también ha utilizado los servicios mínimos con su hijo: "Sí, porque le encanta el cole y quería venir. Ha estado bien atendido y los días de concentración-manifestación ha venido conmigo para que sepa la realidad de las cosas".

Familiares y niños, a la puerta del CEIP Joan Martorell de Gandia, este viernes, 12 de junio / Salva Talens

Las vibraciones de los padres y madres puede que varíen, pero, en general, todos y todas entienden lo que están pidiendo los docentes. "Es que los familiares ven en directo las carencias de los colegios y saben mejor que nadie cuál es la situación", destaca Gisela Garay.

La presidenta también defiende que los docentes puedan volver al clima de protestas tras las vacaciones porque "hay muchas cuestiones que no se han podido concretar. Si se necesita una pausa para tomar fuerzas y volver en septiembre, pues que sea así. Las familias también estaremos ahí tras el verano".

Apoyo desde Tavernes de la Valldigna

Pero no solo en Gandia se ha vivido la "Vuelta al Cole" con el apoyo moral de las familias. En otros municipios como Tavernes de la Valldigna, ha sido la concejala de Educación, Encar Mifsud, la que ha destacado que "hoy, las maestras y los maestros, las profesoras y los profesores hacen una parada en la huelga educativa y vuelven a las aulas aunque anímicamente están muy tocados por cómo se los ha tratado".

Han sido cinco semanas de huelga defendiendo aquello que es de todos y para todos, y "a pesar de su desgaste físico, económico y mental, nos están dando la lección más importante de nuestras vidas. Nos están enseñando que los derechos es defienden. Que la dignidad no se negocia y que estimar la educación pública es luchar por ella cuando algunos se la quieren cargar", según Mifsud.

La concejala tiene claro que "nos han enseñado que, ante los de los ataques a los servicios públicos, la respuesta tiene que ser la unión y el respeto. Que el dinero público tienen que blindar las oportunidades de todas y todos y no los privilegios de unos pocos".

Noticias relacionadas

Por eso y mucho más, añade Encar Mifsud, "quiero dar las gracias a todas y a todos. Gracias por no rendiros. Gracias para ser el ejemplo vivo de la dignidad que enseñáis en las clases. Vuestra lucha, también es la nuestra!!".