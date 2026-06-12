Xeraco impulsa un proceso de participación ciudadana para pensar cómo será el municipio en 2050

El municipio de Xeraco ha empezado a caminar hacia el horizonte de 2050. Después de la presentación pública del proyecto estratégico Xeraco 2050, el ayuntamiento pone ahora en marcha la fase más participativa de la iniciativa con la celebración de la primera mesa de debate ciudadano, prevista para el próximo 25 de junio y centrada en el urbanismo y en la transformación del municipio.

El objetivo es abrir un espacio de reflexión compartida donde la ciudadanía, las entidades, los profesionales y los diferentes colectivos locales puedan aportar ideas, propuestas y visiones sobre cómo tiene que ser el Xeraco de las próximas décadas.

Durante el acto de presentación, el alcalde, Avelino Mascarell, destacó que el proyecto nace de la voluntad de anticiparse a los retos del futuro y construir una estrategia compartida para el municipio. "El futuro no es una cosa que llega por casualidad. El futuro se planifica, se piensa y se construye", señaló. En este sentido, remarcó que Xeraco 2050 no pretende decir a la ciudadanía como será el futuro, sino preguntarle "cómo quiere que sea" y convertir esa respuesta colectiva en una guía para las próximas generaciones.

Avelino Mascarell también insistió en que las mejores ideas para el desarrollo del municipio no se generan exclusivamente desde las instituciones, sino que nacen de la experiencia cotidiana de los vecinos y vecinas, de las asociaciones, de los comercios, de los agricultores, de los centros educativos y del conjunto del tejido social del pueblo.

La primera mesa de participación abordará cuestiones clave relacionadas con el crecimiento del municipio, la calidad del espacio público, la movilidad sostenible, la conexión entre el casco urbano y la playa, la accesibilidad o la preservación del entorno natural.

La segunda teniente de alcalde, Ubalda Balaguer, explicó que este primer encuentro pretende plantear preguntas fundamentales sobre el modelo de pueblo que quiere construir Xeraco. "Qué pueblo queremos ser? Cómo tenemos que crecer? Qué espacios necesitan una transformación prioritaria?", son algunas de las cuestiones que centrarán el debate.

Balaguer destacó que también se hablará de calles más accesibles y seguros, de zonas verdes, de sombras, de parques y de la necesidad de continuar mejorando la calidad de vida de los vecinos, sin perder aquello que hace único el municipio: la relación con el mar, el marjal y su entorno natural.

Desde el ayuntamiento se remarca que no se trata de una reunión técnica reservada a los especialistas, sino de un foro abierto a cualquier persona interesada al aportar ideas y reflexiones sobre el futuro del municipio. "Queremos escuchar las personas que viven Xeraco cada día", señaló Balaguer, quien animó la ciudadanía a participar activamente en esta primera convocatoria.

Turismo

La mesa del 25 de junio será la primera de un calendario de encuentros que continuará durante los próximos meses. Antes de las vacaciones de verano está prevista una segunda sesión dedicada al turismo, otro de los grandes esos estratégicos de Xeraco 2050.

El proyecto también abordará posteriormente aspectos relacionados con la actividad económica y las relaciones sociales, con el objetivo final de elaborar una visión compartida de pueblo que sirva de guía para la toma de decisiones futuras.

"Con Xeraco 2050, el ayuntamiento apuesta por una forma de gobernanza basada en la participación, el consenso y la mirada a largo plazo, situando la ciudadanía en el centro del proceso de definición del futuro del municipio", añadieron las mismas fuentes.