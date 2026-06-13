La costa de Tavernes de la Valldigna, Gandia, Xeraco y el resto de la Safor gana terreno al tabaco al duplicar los espacios sin humo en un año

Cada vez son más los municipios que ponen en marcha campañas, charlas y actividades de sensibilización para fomentar hábitos de vida saludables y concienciar sobre los efectos del consumo de tabaco. A través de estas iniciativas, los ayuntamientos buscan acompañar a sus vecinos y vecinas en el proceso de abandono del hábito tabáquico, promover entornos más saludables y reforzar la prevención como herramienta para mejorar la calidad de vida de la población.

Los espacios libres sin humo cada vez ganan más terreno. Las playas de la Safor también se suman a esta iniciativa puesta en marcha por la Generalitat Valenciana, que busca reducir la exposición al humo del tabaco entre los usuarios de las playas, contribuir a la conservación del medio natural y reforzar la concienciación ciudadana sobre los beneficios de disfrutar de espacios públicos más sostenibles y saludables.

Un total de 13,2 kilómetros del litoral de la Safor se incorporan este 2026 a la Red de Playas sin Humo, según los últimos datos difundidos por la Dirección General de Salud Pública el pasado mes de mayo.

La cifra duplica prácticamente la extensión de costa adherida a esta iniciativa respecto al año anterior. En 2025, la comarca contaba con 7,26 kilómetros de playas libres de humo, por lo que el incremento refleja el creciente compromiso de los municipios por fomentar espacios más saludables y promover hábitos de vida respetuosos con el entorno.

Tavernes de la Valldigna se convierte este 2026 en el municipio de la Safor con mayor extensión de litoral adherida a la Red de Playas sin Humo. En total, 5,93 kilómetros de costa pasan a formar parte de esta iniciativa, un avance significativo si se tiene en cuenta que en 2025 la localidad todavía no contaba con ninguna zona integrada en este programa. Las áreas incluidas corresponden a las playas de la Goleta, el Mareny y una parte de la playa urbana.

Por su parte, Gandia suma cinco kilómetros sin tabaco, como ya ocurrió en 2025. Se trata de la playa de l'Auir y la Platja Nord.

Además de Tavernes de la Valldigna y Gandia, otros cuatro municipios costeros de la Safor se suman a esta Red de Playas sin Humo. Les siguen Piles, con 1,26 kilómetros; Xeraco, con 0,5 kilómetros; Guardamar de la Safor, con 0,4 kilómetros; y Daimús, con 0,1 kilómetros. Estas localidades ya se habían adherido al plan en 2025.

El Ayuntamiento de Bellreguard también ha anunciado recientemente su incorporación a esta red, aunque todavía no aparece en el listado. El consistorio señala que la adhesión busca fomentar hábitos de vida saludables, proteger el entorno natural y reducir los residuos de la playa, promover espacios de convivencia más saludables para toda la ciudadanía, así como favorecer conductos responsables que sean ejemplos para las nuevas generaciones.

Sin sanciones

La Red de Playas sin Humo busca concienciar a los vecinos y turistas, aunque sin "finalidad sancionadora", sino una invitación a todas las personas usuarias de la playa a contribuir en la conservación de un espacio limpio, saludable y agradable para todos.

El Consell hace un llamamiento a las localidades a sumarse a este proyecto, ya que "las playas son un espacio de convivencia, goce, respeto mutuo, relax, ocio saludable y contacto con la naturaleza".

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Cualquier ayuntamiento puede adherirse a esta iniciativa siempre que asuma una serie de compromisos, como delimitar y definir el espacio libre de humo, identificarlo y señalizarlo adecuadamente, contar con personal informador y desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer el proyecto y fomentar su cumplimiento.