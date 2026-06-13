La justicia paraliza el caso del bebé tutelado de Oliva: «No se puede alegar incapacidad sin una valoración previa a los padres, aunque sean menores»

«La jueza ha suspendido el procedimiento porque señaló que no se puede alegar que no estamos capacitados si previamente no se nos ha realizado una valoración como padres». Así se expresó Andrea Navarro tras el juicio celebrado recientemente, en el que su familia, junto con la letrada Teresa Navarro, solicitó que se declarara judicialmente la nulidad de la tutela, del acogimiento y del conjunto de actuaciones llevadas a cabo por la administración.

Como informó Levante-EMV, Andrea Navarro y Carlos García, una pareja de 16 y 17 años de Oliva, se convirtieron hace un año en padres primerizos con el apoyo de sus familias. Sin embargo, la Conselleria de Servicios Sociales dictó una resolución de desamparo a raíz de los informes emitidos por el ayuntamiento, por lo que asumió la tutela del menor y activó su acogimiento temporal. Desde entonces, la familia asegura desconocer el paradero del pequeño y sostiene que no ha podido mantener ninguna visita.

La abogada de la familia explica que, tras la suspensión temporal del juicio, se ha solicitado al Instituto de Medicina Legal una valoración de las capacidades parentales de ambos progenitores. «El procedimiento queda suspendido a la espera de que se determine si están capacitados, ya que no existe ningún informe específico ni se les ha aplicado ningún plan de intervención», afirma Teresa Navarro.

Por su parte, la familia valora positivamente el resultado del juicio al considerar que el proceso judicial ha puesto el foco en la necesidad de evaluar la situación actual de los jóvenes. «Nos han dado la razón porque se estaban utilizando informes sociales anteriores. Hay que valorar a Carlos y a Andrea en el presente y no basarse en circunstancias del pasado que no tienen relación con ellos», sostienen.

Tanto el entorno de los menores como la propia letrada han defendido en reiteradas ocasiones ante este diario que los informes emitidos por Servicios Sociales incluyen «hechos que se remontan a hace 15 años y que no afectan directamente ni a Andrea ni a Carlos». En esta línea, Navarro insiste en que «las valoraciones no se ajustan a la realidad». No obstante, lamenta que, pese a esta decisión judicial, los padres continúan sin autorización para visitar al menor.

Un vídeo para recordar «toda la lucha»

José cumplirá este domingo, 14 de junio, su primer año de vida. Con motivo de la fecha, Andrea ha publicado un vídeo en redes sociales para recordar, según explica, «toda la lucha» que ha vivido la familia durante este tiempo.

Hace unas semanas, los padres rememoraban los únicos días que pudieron pasar junto al bebé y el momento en que tuvieron que separarse de él. «El 19 de junio, un día que no voy a olvidar nunca, nos pidieron que entráramos en una sala del hospital de Gandia y allí mismo nos comunicaron que el menor quedaba bajo tutela de la Generalitat», relata Andrea.

«Este año tu familia no ha dejado de luchar por ti. Hemos hecho todo lo que nos han pedido las trabajadoras sociales de Oliva y la Dirección Territorial de Servicios Sociales, Familia e Infancia, pero siguen sin concedernos una visita ni decirnos cuándo podremos verte», señala en el vídeo.

Andrea añade que «nos han separado sin motivos y nos han prohibido las visitas, cuando en la resolución se indicaba que estas se valorarían». También lamenta que «se recomendara la adopción sin tener en cuenta nuestros sentimientos».

En paralelo, la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia, Angélica Such, junto con dos psicólogos de la conselleria, se reunieron recientemente con los padres para analizar el caso y plantear, entre otras medidas, un cambio de las trabajadoras sociales encargadas del seguimiento.

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Carlos y Andrea celebrarán este domingo el cumpleaños del pequeño como un gesto simbólico de recuerdo y esperanza: «Celebraremos tu cumpleaños aunque no estés y esperamos que para el segundo ya estés con nosotros, porque tienes una familia esperándote en casa».