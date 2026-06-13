Así se vivirá en Gandia el primer partido de España en el Mundial de fútbol: Dj's para animar, pantallas, premios y un sorteo del balón entre los clientes

El Mundial de fútbol se puede ver por televisión de muy distintas maneras que dependen de los horarios de emisión de los partidos. La gente sigue minoritariamente los encuentros de la fase de grupos y la expectación va en aumento cuando llegan las eliminatorias de la fase final.

Lógicamente, los partidos que juega España cuentan con un atractivo fuera de lo normal. En el campeonato que ya está en marcha, a la "Roja" le toca jugar sus dos primeros choques a las seis de la tarde.

Muchos bares de los municipios más pequeños de la comarca de la Safor van a tener el televisor en marcha para sus clientes habituales. Pero también en las localidades más grandes se va a vivir intensamente el Mundial, incluso con mayor expectación. En Gandia hay tres casos significativos.

Diego Mas explica cómo será el montaje para el Mundial en el Mercat del Prado de Gandia / Salva Talens

El Mercat del Prado, en pleno centro de la ciudad, cuenta con un amplio espacio bajo techo, habilitado, que anuncia una extensa programación de partidos por televisión, con especial protagonismo para los encuentros que vaya a disputar la selección española.

Diego Mas, representante del Mercat del Prado, comenta que "el Mundial es un evento para disfrutar con las amistades, en un espacio amplio, en condiciones, climatizado (en este caso aire acondicionado), con un equipo de sonido muy bueno y a través de una pantalla gigante principal y ocho monitores más repartidos por todo el espacio, tanto dentro como fuera".

Horario comercial

Añade que en los partidos que juegue España, sobre todo los dos primeros porque el tercero es de madrugada y el espacio estará cerrado, "esperamos reventón, a unas 400 personas, la mitad en el espacio interior y la otra en el exterior, la terraza".

Los comerciantes del Mercat del Prado esperan un impacto económico importante con motivo del Mundial, pero "dependerá de lo lejos que llegue España en el campeonato". Diego Mas destaca que "lo bueno también es que Gandia es una ciudad multicultural y seguramente vendrá gente de otros países a ver a sus selecciones por televisión".

Los clientes cuentan con una decena de espacios gastronómicos para consumir: "Queremos mantener este espacio como un punto de encuentro de la ciudad como ha sido siempre la Plaza del Prado".

Uno de los alicientes que tendrán los clientes que acudan al Mercat del Prado es la animación musical de dj's de Cocoloco (mítica discoteca de la playa de Gandia) en las previas y los descansos de los partidos de España y el domingo 21 habrá una actividad patrocinada por la marca de cerveza Budweiser con premios para los participantes.

La Taberna de Chiqui de Gandia sorteará el balón del Mundial entre sus clientes / Salva Talens

Al bar que no le va a hacer falta el aire acondicionado es al de la Taberna de Chiqui, también situado en el corazón de Gandia, concretamente en la plaza Jaume I (Plaça dels Colomets).

Su propietario está entusiasmado con el Mundial y para que sus clientes puedan ver los partidos, en especial los de España, va a habilitar una pantalla de cara al exterior y otra dentro del establecimiento.

La gente no falla

Con motivo de los dos primeros partidos de la selección española, "vamos a rifar el balón de fútbol del Mundial entre los clientes que consuman", destaca Chiqui, quien tiene claro que "cuando juega España la gente no falla y aquí vamos a reunir a más de un centenar de personas a que lo vean por televisión".

Chiqui echa la vista atrás para explicar la afluencia de gente que acude a su bar durante este tipo de competiciones. Por ejemplo, recuerda el Mundial de Qatar de 2022, que ganó Argentina. "El día de la final vinieron todos los argentinos residentes en Gandia. Eran más de 400. Fue una fiesta total", señala.

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Pizarra que anuncia el partido de España vs Cabo Verde en el Bar Penalty de Gandia / Salva Talens

También es un clásico en Gandia para seguir el fútbol televisado en directo el Bar Penalty, en el nº 19 de la calle Perú, al norte de la ciudad. En dicho local también están preparados para ofrecer a sus clientes el fútbol televisado, pero sobre todo los partidos de España. Hay un cartel que así lo indica, informando a la gente de que el lunes, 15 de junio, tienen una cita en el Bar Penalty para seguir el partido de la selección nacional y la de Cabo Verde a las 18 horas.