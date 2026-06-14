Fallece un hombre mientras se bañaba en la playa de Daimús

Un hombre de 70 años de edad y vecino de Albaida ha fallecido sobre la una de la tarde de hoy mientras se bañaba en la playa de Daimús.

Hasta el lugar han acudido rápidamente efectivos del dispositivo de salvamento y socorrismo de Cruz Roja que han intentado reanimar al hombre mientras la Policía Local de Daimús acordonaba la zona y se proveía de sombrillas que han cedido los bañistas para facilitar las maniobras de RCP.

Se trata de un hombre de 70 años de edad y vecino de Albaida que, al parecer, ha sufrido una indisposición y ha caído al agua mientras se bañaba.

Rápida actuación

Fuentes consultadas por Levante-EMV han señalado que el hombre ha aparecido flotando en el mar y rápidamente ha sido sacado para intentar reanimarlo por parte de los socorristas. También se ha movilizado una dotación del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) quienes tras practicarle también maniobras de resucitación no han podido hacer nada por salvarle la vida certificando su fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y ahora será la autopsia la que confirme la causa de la muerte.

El cadáver del fallecido, oculto entre varias sombrillas / L-EMV

Balance de fallecidos

A principios de este mes, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), elevaba a treinta las 30 personas fallecidas por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos españoles durante el mes de mayo de 2026. En este sentido, con los datos acumulados hasta el 31 de mayo, el número total de personas fallecidas por ahogamiento en España durante 2026 asciende a 125.

Galicia registró diez fallecimientos durante mayo, seguida de Cataluña (5) y Canarias (4). Andalucía y Castilla y León contabilizaron tres fallecimientos respectivamente, mientras que Aragón y Castilla-La Mancha registraron un caso en cada territorio.

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En el acumulado anual, Galicia encabeza los registros con 25 personas fallecidas, seguida de Canarias con 24 y Andalucía con 18. A continuación se sitúan Cataluña, con 11 casos, Castilla y León, con 9, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, registran 7 ahogamientos cada una. Seguidas de Murcia (5), Asturias (3), Cantabria (3), Extremadura (3), Navarra (2), la Rioja (2), Madrid (2), Castilla – La Mancha (1) y Aragón (1).