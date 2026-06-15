Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaContaminación l'AlbuferaProtestas educaciónTráfico ValènciaHuelga médicos ValènciaPantallas gigantes mundial ValenciaMaria José Catalá Congreso
instagramlinkedin

Cambios en Units Pel Bàsquet Gandia: Se incorpora a Ignacio Alejandro Costa como preparador físico del primer equipo en categoría nacional

Juan Rodríguez se desvincula se la entidad tras un buen trabajo que agradece la directiva

El nuevo preparador físico de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia

El nuevo preparador físico de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia / UpB Gandia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Units Pel Bàsquet Gandia y Ignacio Alejandro Costa han llegado a un acuerdo para que el preparador físico se una al primer equipo del Proinbeni en Segunda FEB durante la próxima temporada.

Ignacio Alejandro Costa (6/12/1974), licenciado en Educación Física y entrenador de baloncesto, la pasada temporada trabajó con los equipos junior y senior femenino. Cuenta con amplia experiencia en baloncesto profesional internacional, habiendo trabajado en Argentina, Chile, Ecuador y Georgia, formando parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Bahamas.

Sólida trayectoria

Además, tiene una sólida trayectoria académica como docente e investigador en ciencias del ejercicio. Esta será su primera temporada en Segunda FEB, bajo la supervisión de Alejandro Mesa en el análisis y control del estado físico del equipo.

Noticias relacionadas

Juan Rodriguez causa baja en Units pel Bàsquet gandia

Juan Rodriguez causa baja en Units pel Bàsquet gandia / UpB Gandia

El nuevo fichaje se ha hecho efectivo tras anunciarse que el hasta ahora preparador físico, Juan Rodríguez, se desvincula del Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandía. Desde el club agradecen su máxima profesionalidad, compromiso y trabajo en la tarea de la preparación física del Proinbeni durante tres temporadas que ha estado en la disciplina del primer equipo bajo la supervisión de Alejandro Mesa y Manu Herrera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia paraliza el caso del bebé tutelado de Oliva: «No se puede alegar incapacidad sin una valoración previa a los padres, aunque sean menores»
  2. La costa de Tavernes de la Valldigna, Gandia, Xeraco y el resto de la Safor gana terreno al tabaco al duplicar los espacios sin humo en un año
  3. Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna
  4. El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
  5. De una vida normal a una parálisis total en siete horas: la lucha de una familia de Tavernes de la Valldigna por acceder a una neurorehabilitación especializada
  6. Fallece un hombre mientras se bañaba en la playa de Daimús
  7. Ilusión rota en Cibeles: una familia de la Valldigna no logra acceder a la misa del papa León XIV pese a tener entrada
  8. Tavernes de la Valldigna suspende el concierto de Beret en Del Poble Fest tras su detención por presunta agresión sexual

Cambios en Units Pel Bàsquet Gandia: Se incorpora a Ignacio Alejandro Costa como preparador físico del primer equipo en categoría nacional

Cambios en Units Pel Bàsquet Gandia: Se incorpora a Ignacio Alejandro Costa como preparador físico del primer equipo en categoría nacional

Palma de Gandia encarga un estudio de paisaje que será vinculante para decidir sobre la planta solar

Palma de Gandia encarga un estudio de paisaje que será vinculante para decidir sobre la planta solar

El rap de Arkano y la música emergente se dan cita en “La Veu Jove” de Gandia: El ganador actuará en la Fira i Festes 2026

El rap de Arkano y la música emergente se dan cita en “La Veu Jove” de Gandia: El ganador actuará en la Fira i Festes 2026

Las falleras mayores de Gandia dicen 'sí' a ser las máximas embajadoras de la fiesta

Las falleras mayores de Gandia dicen 'sí' a ser las máximas embajadoras de la fiesta

Histórico reconocimiento: El equipo juvenil femenino del Club Handbol recibe el máximo galardón en la Gala de l'Esport d' Oliva 2026

Histórico reconocimiento: El equipo juvenil femenino del Club Handbol recibe el máximo galardón en la Gala de l'Esport d' Oliva 2026

Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna

Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna

Fallece un hombre mientras se bañaba en la playa de Daimús

Los cuatro fusilados de Gandia ya identificados vuelven con sus familias: «Abuelo, cuánto tiempo nos robaron y cuántas historias quedaron sin contar»

Los cuatro fusilados de Gandia ya identificados vuelven con sus familias: «Abuelo, cuánto tiempo nos robaron y cuántas historias quedaron sin contar»
Tracking Pixel Contents