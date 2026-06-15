Cambios en Units Pel Bàsquet Gandia: Se incorpora a Ignacio Alejandro Costa como preparador físico del primer equipo en categoría nacional

Units Pel Bàsquet Gandia y Ignacio Alejandro Costa han llegado a un acuerdo para que el preparador físico se una al primer equipo del Proinbeni en Segunda FEB durante la próxima temporada.

Ignacio Alejandro Costa (6/12/1974), licenciado en Educación Física y entrenador de baloncesto, la pasada temporada trabajó con los equipos junior y senior femenino. Cuenta con amplia experiencia en baloncesto profesional internacional, habiendo trabajado en Argentina, Chile, Ecuador y Georgia, formando parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Bahamas.

Sólida trayectoria

Además, tiene una sólida trayectoria académica como docente e investigador en ciencias del ejercicio. Esta será su primera temporada en Segunda FEB, bajo la supervisión de Alejandro Mesa en el análisis y control del estado físico del equipo.

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El nuevo fichaje se ha hecho efectivo tras anunciarse que el hasta ahora preparador físico, Juan Rodríguez, se desvincula del Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandía. Desde el club agradecen su máxima profesionalidad, compromiso y trabajo en la tarea de la preparación física del Proinbeni durante tres temporadas que ha estado en la disciplina del primer equipo bajo la supervisión de Alejandro Mesa y Manu Herrera.