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El CD Leganés repite como campeón del Torneig Nacional Cadet Mariano Carbo-Alpesa en Tavernes de la Valldigna

El conjunto madrileño se impone a la UD Almería en la final, el Levante UD acaba tercero y el cuadro anfitrión ocupa la cuarta posición

La entrega de los trofeos patrocinados por Azulejos Tarín

La entrega de los trofeos patrocinados por Azulejos Tarín / Pepe Juan

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Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

El Torneig Nacional Cadet Mariano Carbo-Alpesa de Tavernes de la Valldigna finaliza, un año más, con nota alta en cuanto a organización, equipos participantes y sobre todo el gran trabajo de los padres, funcionarios municipales y el tridente de la dirección, que ha marcado las pautas: Vicent Llácer, Carlos Gil y José Angel Verchet "Monchet".

El campeonato disputado este fin de semana en la localidad vallera ha llegado a su trigesimosegunda edición con la victoria del CD Leganés, que revalida el título obtenido el año pasado.

El cadete del club madrileño se impuso a la UD Almería por 2-1 en la final del torneo. Fue un partido intenso, competitivo y con algunos lances de calidad, pero le sobraron algunas duras entradas fruto de las ganas por la victoria.

La &quot;familia&quot; cadete de la UE Tavernes de la Valldigna en el torneo

La "familia" cadete de la UE Tavernes de la Valldigna en el torneo / Pepe Juan

El CD Leganés había llegado a la final tras ganar por 4-1 al Levante UD en la semifinal, mientras que los andaluces hicieron lo propio ante el equipo anfitrión de la UE Tavernes por 0-4. En el choque por el tercer y cuarto puestos, el Levante UD superó al equipo "roget" por 0-3.

Trofeos

Al término de la final se hizo entrega de los trofeos a los equipos en medio de los aplausos del público y un Leganés eufórico. Los trofeos Azulejos Tarín al mejor jugador local fue para Jordi Sansaloni "Ros", donado por Mireia Alario, y el mejor jugador del Torneig entregado por Pau Tarín recayó en Alejandro González.

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Los trofeos a los equipos fueron entregados por Josep Llácer, Enrique Cuñat, Toni Hernández y el presidente del Torneig Vicent Llácer.

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