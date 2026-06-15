El CD Leganés repite como campeón del Torneig Nacional Cadet Mariano Carbo-Alpesa en Tavernes de la Valldigna

El Torneig Nacional Cadet Mariano Carbo-Alpesa de Tavernes de la Valldigna finaliza, un año más, con nota alta en cuanto a organización, equipos participantes y sobre todo el gran trabajo de los padres, funcionarios municipales y el tridente de la dirección, que ha marcado las pautas: Vicent Llácer, Carlos Gil y José Angel Verchet "Monchet".

El campeonato disputado este fin de semana en la localidad vallera ha llegado a su trigesimosegunda edición con la victoria del CD Leganés, que revalida el título obtenido el año pasado.

El cadete del club madrileño se impuso a la UD Almería por 2-1 en la final del torneo. Fue un partido intenso, competitivo y con algunos lances de calidad, pero le sobraron algunas duras entradas fruto de las ganas por la victoria.

La "familia" cadete de la UE Tavernes de la Valldigna en el torneo / Pepe Juan

El CD Leganés había llegado a la final tras ganar por 4-1 al Levante UD en la semifinal, mientras que los andaluces hicieron lo propio ante el equipo anfitrión de la UE Tavernes por 0-4. En el choque por el tercer y cuarto puestos, el Levante UD superó al equipo "roget" por 0-3.

Trofeos

Al término de la final se hizo entrega de los trofeos a los equipos en medio de los aplausos del público y un Leganés eufórico. Los trofeos Azulejos Tarín al mejor jugador local fue para Jordi Sansaloni "Ros", donado por Mireia Alario, y el mejor jugador del Torneig entregado por Pau Tarín recayó en Alejandro González.

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Los trofeos a los equipos fueron entregados por Josep Llácer, Enrique Cuñat, Toni Hernández y el presidente del Torneig Vicent Llácer.