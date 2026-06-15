El Departamento de Salud de Gandia da la bienvenida a 34 nuevos residentes de 16 especialidades
Por primera vez se incluye la plaza de Médico Interno Residente de Oftalmología
El Departamento de Salud de Gandia ha celebrado este lunes, 15 de junio, el acto de bienvenida de los nuevos residentes de medicina, enfermería, farmacia y psicología que se han incorporado a la plantilla departamental para completar su formación especializada.
En concreto, respecto a los médicos internos residentes (MIR), se incorporan 14 a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria; dos a Pediatría; uno a Medicina Interna; uno a Cirugía General; uno a Traumatología y Ortopedia; uno a Ginecología y Obstetricia, una a Anestesia, uno a Aparato Digestivo, uno a Psiquiatría, uno a Medicina Intensiva, y, como novedad, una a Oftalmología.
Enfermeras
En cuanto a las enfermeras internas residentes (EIR), se incorporan cuatro residentes de enfermería familiar y comunitaria; dos de enfermería obstétrico-ginecológica y una residente de enfermería de salud mental. A ello se suma una farmacéutica interna residente (FIR) y una psicóloga interna residente (PIR).
Anfitriones
El gerente del Departamento de Salud de Gandia, Pedro Rollán; el director médico del Hospital Universitario Francesc de Borja, Juanjo Montagud: la directora de enfermería de Atención Primaria, Cristina Grau; la subdirectora de Enfermería del Hospital, Ana Palau, y el presidente de la comisión de Docencia de residentes, Francisco Salvador, han dado la bienvenida a los nuevos MIR, EIR, FIR y PIR.
A continuación, cada uno de los nuevos residentes se ha presentado públicamente y ha expresado los motivos por los que ha elegido continuar su formación en este departamento.
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