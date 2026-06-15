El Departamento de Salud de Gandia da la bienvenida a 34 nuevos residentes de 16 especialidades

El Departamento de Salud de Gandia ha celebrado este lunes, 15 de junio, el acto de bienvenida de los nuevos residentes de medicina, enfermería, farmacia y psicología que se han incorporado a la plantilla departamental para completar su formación especializada.

En concreto, respecto a los médicos internos residentes (MIR), se incorporan 14 a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria; dos a Pediatría; uno a Medicina Interna; uno a Cirugía General; uno a Traumatología y Ortopedia; uno a Ginecología y Obstetricia, una a Anestesia, uno a Aparato Digestivo, uno a Psiquiatría, uno a Medicina Intensiva, y, como novedad, una a Oftalmología.

Enfermeras

En cuanto a las enfermeras internas residentes (EIR), se incorporan cuatro residentes de enfermería familiar y comunitaria; dos de enfermería obstétrico-ginecológica y una residente de enfermería de salud mental. A ello se suma una farmacéutica interna residente (FIR) y una psicóloga interna residente (PIR).

Anfitriones

El gerente del Departamento de Salud de Gandia, Pedro Rollán; el director médico del Hospital Universitario Francesc de Borja, Juanjo Montagud: la directora de enfermería de Atención Primaria, Cristina Grau; la subdirectora de Enfermería del Hospital, Ana Palau, y el presidente de la comisión de Docencia de residentes, Francisco Salvador, han dado la bienvenida a los nuevos MIR, EIR, FIR y PIR.

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A continuación, cada uno de los nuevos residentes se ha presentado públicamente y ha expresado los motivos por los que ha elegido continuar su formación en este departamento.