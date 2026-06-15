Las falleras mayores de Gandia dicen 'sí' a ser las máximas embajadoras de la fiesta
Los actos de Demanà de Lidia Marín y Valentina Jordà tuvieron lugar el pasado fin de semana en el Palau Ducal
El Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia acogió el pasado fin de semana, en días diferentes, los respectivos actos de Demanà de las falleras mayores de la ciudad para 2027. El viernes fue el turno de la niña Valentina Jordà Micó, y el sábado el de Lidia Marín Marzal. Ambos eventos protocolarios fueron similares, con la pregunta de rigor por parte del alcalde, José Manuel Prieto, y la entrega del documento acreditativo.
Los actos contaron con la asistencia de representantes municipales y de todas las comisiones falleras, así de la Federació de Falles con su presidente, Francisco Martínez, al frente.
Valentina pertenece a la comisión del Carrer Major i Passeig y respondió que aceptaba el cargo "con toda la ilusión del mundo". Muy emocionada también se mostró Lidia, de la comisión Sagrada Família-Corea.
Las falleras mayores tuvieron su primer evento social hace unos días, con motivo del Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia.
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