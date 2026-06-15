Gandia da la bienvenida al verano con la Nit de Sant Joan: consulta la programación

Animaciones musicales, fuegos artificiales, talleres y juegos. Gandia presenta una programación completa para conmemorar la Nit de Sant Joan 2026, una de las celebraciones más emblemáticas y participativas del calendario festivo local.

La agenda empezará este sábado, 20 de junio, con la “Nit dels Ciris”, en el barrio de Benipeixcar. A partir de las 17.30 horas, el vecindario dará la bienvenida al verano con una tarde llena de actuaciones musicales, talleres y juegos para todas las edades. Y la jornada culminará con una noche iluminada por cirios, una iniciativa organizada por la Associació de Veïns de Benipeixcar.

Los actos centrales tendrán lugar el martes 23 de junio en el paseo marítimo de la playa de Gandia. La celebración arrancará a las 23 horas con una animación musical a cargo de Kum Kum Trà y los grupos Vés i Gita’t y 2x4. Quince minutos después empezará una animación con fuego que recorrerá la zona.

El momento más esperado de la noche

A las 12 de la noche, estará previsto el tradicional castillo de juegos artificiales desde la Escullera Nord. Y cinco minutos más tarde, se procederá a la cremà de la hoguera en la arena de la playa, uno de los momentos más esperados de la noche. La fiesta no parará y continuará a partir de las 00.15 horas con la actuación del DJ Pascal Renolt, en el escenario ubicado en la calle Alcoi.

La programación se completará el miércoles, 24 de junio, con la celebración de la festividad de Sant Joan en el Grau de Gandia. A las 21 horas tendrá lugar la procesión del Corpus Christi, organizada por la parroquia de Sant Nicolau y la Junta de Districte del Grau.

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La concejala de Turismo y Cultura, Balbina Sendra, ha calificado esta fiesta como “una de las más esperadas para los ciudadanos de Gandia y las personas que nos visitan. Es una fecha que marca el punto de salida de la temporada turística alta y supone una nueva oportunidad para dar a conocer a los turistas cómo celebramos nuestras fiestas”.