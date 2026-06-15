Gandia estrena una aula de alta tecnología para los exámenes teóricos del carnet de conducir a los que concurren más de 6.000 aspirantes cada año

Adiós a los viajes hasta València para examinarse del teórico del coche. Gandia incorpora una aula de alta tecnología para evitar desplazamientos y cumplir con la petición ciudadana. Este lunes, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la concejala de Comercio, Mercados y Consumo, Elena Moncho, y la de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, han visitado las nuevas instalaciones del aula informatizada para la realización de los exámenes teóricos de la Dirección General de Tráfico (DGT), ubicada en el Mercat de Abastos del polígono Alcodar.

La nueva sala permitirá que la Prefectura Provincial de Tráfico pueda realizar de manera periódica las pruebas teóricas en la ciudad, con el fin de evitar desplazamientos a miles de usuarios y mejorar la accesibilidad y la comodidad de un servicio esencial para la ciudadanía.

Gracias a este acuerdo, el consistorio ha culminado la adecuación integral del aula par adaptarla a los requisitos tecnológicos, de accesibilidad y seguridad exigidos a la Dirección General de Tráfico para la realización informatizada de las pruebas teóricas de conducción.

Inversión municipal

La actuación ha supuesto una inversión municipal de 90.000 euros y ha permitido renovar completamente el espacio mediante la instalación de un nuevo mobiliario, la mejora de la accesibilidad, la actualización de la iluminación y la incorporación de un equipo informático especializado, así como de un sistema de conectividad avanzado que garantizan el correcto desarrollo de las pruebas. Además, el ayuntamiento asume el mantenimiento de las instalaciones, la seguridad y el apoyo técnico necesario para su funcionamiento.

Durante la visita, el alcalde de Gandia ha destacado la importancia de esta actuación. “Esta era una sala que no estaba adaptada a los nuevos tiempos ni a las tecnologías de la información y la comunicación. Gracias al convenio firmado hace un año con la Prefectura Provincial hemos podido modernizar estas instalaciones y digitalizar los exámenes teóricos de los permisos de conducción”, ha señalado.

Prieto ha remarcado que esta inversión continuará prestando un servicio público esencial para Gandia. “Garantizamos que las pruebas teóricas y las prácticas de conducción continúen realizándose en la ciudad. Se trata de uno de los servicios públicos más demandados”, ha afirmado.

Colaboración institucional

El alcalde también ha puesto en valor la colaboración institucional mantenida durante el proceso. “Hemos cumplido con los compromisos establecidos en el convenio y eso demuestra la excelente relación entre la Prefectura Provincial de Tráfico. Ahora contamos con unas instalaciones modernas que permitirán continuar ofreciendo un servicio eficaz y de calidad para la ciudadanía”, ha añadido.

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Por su parte, la jefa provincial de Tráfico de València, Pilar Fúñez, ha agradecido el compromiso del ayuntamiento con este proyecto impulsado por la Dirección General de Tráfico. “Quiero agradecer al alcalde y al ayuntamiento por su implicación y compromiso. Cada año pasan por estas instalaciones alrededor de 6.000 aspirantes al permiso de conducción y contar con unas instalaciones modernas y adaptadas supone una mejora importante para todos ellos”, ha manifestado.