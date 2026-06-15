Histórico reconocimiento: El equipo juvenil femenino del Club Handbol recibe el máximo galardón en la Gala de l'Esport d' Oliva 2026

El juvenil femenino del Club de Handbol Oliva hace historia en la Gala de l’Esport de la ciudad al conseguir el título de mejor deportista de la ciudad. Por primera vez, la Gala de l'Esport d'Oliva proclama a un equipo como el mejor del último curso, ya que hasta ahora todo habían sido reconocimientos a deportistas individuales.

El Ayuntamiento de Oliva ha valorado el notable crecimiento de dicho equipo hasta convertirse en subcampeonas de la Copa Plata de la Federación Valenciana de Handbol y su espíritu de superación por parte de la Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEEO) para concederle este importante galardón.

Además, también tuvieron distinciones especiales Miguel Peiró y Jesús Devesa, entrenadores del Club de Voleibol Oliva con el Premio Especial de Reconocimiento al Fomento y Promoción del Deporte, y tres personas recibieron el Premio Especial a la Trayectoria Deportiva. Se trata del juez internacional de atletismo Antonio Arribas, el piloto de motociclismo Paco Oltra "Soqueta" y el coordinador deportivo de la UD Oliva, Pedro Balaguer, que fueron muy aplaudidos por los asistentes a la gala.

Otra imagen del acto de Oliva / Miquel Font

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix entregó los premios junto a la alcaldesa Yolanda Pastor, el director general de economía de la Generalitat Valenciana, Francisco José Soria, y el edil de deportes Joan Mascarell.

Enguix anunció una nueva inversión de la Diputación de Valencia en Oliva, concretamente la reforma de la cubierta de la actual Piscina Climatizada Municipal, por un valor de más de 240.000 euros y visitó las obras de la recientemente concluida Pista de Patinaje y Hockey del Polideportivo Municipal, que ha supuesto una inversión de 160.000 euros en el marco del Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València.

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Reflexión y agradecimiento

La alcaldesa, Yolanda Pastor, destacó que "detrás de cada deportista hay muchas horas de trabajo, de sus entrenadores, de sus familias. Hay días buenos y otros también complicados en los que es difícil continuar. Pero precisamente por eso, vuestros éxitos tienen tanto valor". Agradeció a la vicepresidenta de la Diputación la visita realizada a las instalaciones deportivas municipales, la ayuda recibida para la nueva pista de patinaje y hockey, además de su compromiso para la reforma del techo de la piscina cubierta municipal. Concluyó señalando que "cada vez que el nombre de Oliva aparece en una clasificación, mención o un podio, todos nos sentimos parte de nuestra ciudad representada".