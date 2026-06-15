Oliva supera con nota el primer fin de semana de la Fira i Festes
Este fin de semana sigue la programación con la celebración de la jornada histórica de las fiestas de Moros i Cristians, el II Sarau de Danses Raval i Vila y el espectáculo de Les Arts Volant
El pasado fin de semana empezó la programación de la Fira i Festes d'Oliva con gran afluencia de público, especialmente a la Fira Gastronòmica de les Associacions y a la discomóvil 'Tallarina on Tour'. En cuanto al informe de la Policía Local, solo se registraron "algunos incidentes leves" la noche de sábado, según fuentes municipales.
En la inauguración de la feria gastronómica y el Mercat Romà, que tuvo lugar sábado por la mañana, participaron, además de la Corporación municipal encabezada por la alcaldesa, Yolanda Pastor, y el regidor de Fiestas, Álvaro Sánchez, las Falleras Mayores de Oliva 2027, y también representantes de la Federació de Moros i Cristians, la Semana Santa, las fiestas patronales, o el presidente de Gastroliva.
El resto de actos se desarrollaron también con gran éxito: la Gala de l'Esport, el concierto de la Banda Juvenil de la AAMO, la competición deportiva ‘Basket Summer Cup’, así como el espectáculo "Això faltava!" a cargo de la Tia Visantica y organizado con la colaboración de la Federación de Falles.
Este fin de semana continúa la programación con la actuación gratuita de La Guardia, la celebración de la jornada histórica de las fiestas de Moros i Cristians, el II Sarau de Danses Raval i Vila con la rondalla l'Ullal de Sons i Veus, y el espectáculo de Les Arts Volant ‘Notes d'estiu són, sarsueles en el camió’, también gratuito en el Parc de l'Estació.
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