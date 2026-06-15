Palma de Gandia encarga un estudio de paisaje que será vinculante para decidir sobre la planta solar

Novedades acerca del proyecto de planta fotovoltaica que pretende instalar en suelo rústico la empresa Sun Hive 76 en Palma de Gandia. Después de que la Generalitat desestimara la de Ador, en el caso de Palma el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, ha requerido al ayuntamiento un informe de paisaje que será "preceptivo y vinculante", según informó este organismo al consistorio en una carta remitida el pasado 3 de junio.

Con independencia de lo que resulte de ese estudio, que el ayuntamiento ya ha encargado a una consultora medioambiental, el gobierno local, de Compromís, es contrario a la instalación, prevista en la partida de Marxuquera, pero también el pleno, como así se expresó en una moción aprobada por unanimidad el pasado 12 de marzo.

El informe debe estar listo en un plazo máximo de 30 días, y debe versar sobre el paisaje, así como abordar un plan de desmantelamiento de la instalación, y de restauración del terreno y del entorno.