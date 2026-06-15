El PSPV-PSOE de Gandia anuncia enmiendas al presupuesto de la Generalitat: "Esta ciudad merece que el Consell del PP cumpla con lo que debe"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gandia, Adrián Vila, se ha reunido recientemente con la diputada del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Romina del Rey, para analizar en detalle y abordar el presupuesto de la Generalitat Valenciana para este año 2026. En este sentido, han anunciado que presentarán toda una serie de enmiendas referentes a Gandia, necesarias para reivindicar inversiones y actuaciones pendientes y exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudad.

Del Rey ha puesto de manifiesto que a la capital de la Safor tan solo llegarán 2,6 millones de euros para el 2026 por parte de la Generalitat Valenciana, de los que el 88% –es decir, 2,3 millones de euros– se destinará al pabellón Gandia Arena, un proyecto aprobado por el Govern del Botànic. "Los datos hablan por sí mismos, ya que el PP sabe que con 300.000 euros no puede solucionar ningún problema de la ciudadanía de Gandia. Por tanto, el Consell de Pérez Llorca no tiene nada de interés por Gandia", ha señalado.

En cuanto a la sanidad y la educación, la diputada autonómica socialista ha evidenciado que "hay 0 euros para la ampliación del hospital universitario Francesc de Borja, con consultorios cerrados y tan solo 50.000 euros para la ampliación del centro de salud del Grau. Además, en el presupuesto no se contempla ninguna mejora en infraestructuras educativas. Esta es la apuesta que hace el PP por la sanidad y la educación pública en Gandia".

Pérez Llorca

Por su parte, Vila ha afirmado que "los presupuestos de la Generalitat, los primeros de Pérez Llorca como presidente, vuelven a ser decepcionantes para Gandia, en una administración morosa que no paga los más de 8 millones de euros que le debe al ayuntamiento y que, además, ha recortado subvenciones por valor de más de 4 millones de euros al año. Así, cerca del 80% del presupuesto previsto corresponde a proyectos plurianuales que ya estaban comprometidos por el Govern del Botànic", ha indicado Vila.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Gandia considera que "mientras el portavoz del PP, Víctor Soler, intenta vender que tiene influencia hacia sus ‘jefes’ en València, la realidad es muy diferente, puesto que se ha convertido en un freno para la ciudad. Gandia merece respeto, inversiones reales y que el Consell del PP cumpla con lo que debe".

Las enmiendas que se presentarán se centrarán en aspectos sanitarios como, por ejemplo, la ampliación del hospital universitario Francesc de Borja o dotar de la partida económica necesaria para la ampliación del centro de salud del Grau.

En cuanto al ámbito educativo se lamenta la escasa dotación para el futuro Centro Integrado de Formación Profesional.

Dotación y avances

Al mismo tiempo, se solicita que se avance en materia de vivienda y en proyectos como la construcción del colector y depósito anti-tormentas en la avenida Enginyer Navarro Reverter. Además, se exige que se recuperen los bonos para la línea de cercanías C1 del tren Gandia-València, los planes de empleo, las ayudas para el sector turístico o los fondos de cooperación.

Noticias relacionadas

"Desde el Grupo Socialista en las Corts Valencianes enmendaremos estos presupuestos con la responsabilidad de mejorar la calidad de vida en la ciudad de Gandia. Una ciudad abierta, solidaria y diversa, que es ejemplo de políticas públicas bajo la gestión de gobiernos socialistas", ha concluido Romina del Rey.