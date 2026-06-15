Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaMaria José Catalá CongresoContaminación l'AlbuferaProtestas educaciónTráfico ValènciaHuelga médicos ValènciaPantallas gigantes mundial Valencia
instagramlinkedin

Renfe adapta los horarios de la línea C1 entre València Nord y la playa de Gandia

La compañía ha programado tres trenes diarios por sentido para adecuarlos a la demanda turística

Tren en dirección València Nord

Tren en dirección València Nord / Ainhoa Ferrando

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ainhoa Ferrando

Gandia

Renfe ha adaptado los horarios de los trenes de la línea C1 de Cercanías que unen València y la playa de Gandia durante el verano. La compañía ferroviaria ha programado tres trenes diarios por sentido entre València y el apeadero de Playa y Grau de Gandia para adecuarlos a la demanda turística de los viajeros.

A partir de hoy, 15 de junio y, hasta el próximo 7 de septiembre, entran en vigor los nuevos horarios. En sentido, València Nord hasta playa de Gandia, los trenes saldrán a las 7.36 horas, a las 14.06 y a las 18.21 horas. Desde playa Gandia hasta València, los horarios de salida serán a las 8.55 horas, a las 15.25 y a las 19.40 horas.

Esta reestructuración de los horarios también tuvo lugar este pasado fin de semana del 13 al 14 de junio, con motivo de las obras para mejorar la infraestructura entre Sollana y Cullera. Una modificación que incorporó una pequeña variación: Todos los recorridos pararon por Gandia excepto dos trenes. 

Noticias relacionadas

El convoy salía de València Estació Nord a las 8.07 de la mañana, pasó por Tavernes de la Valldigna a las 9.02 y llegó a la playa/ Grau de Gandia a las 9.22 horas. Lo mismo ocurrió con el viaje de las 18 de la tarde, que finalizó su destino en la playa a las 19.15 horas. En sentido contrario, el tren salió desde el Grau de Gandia a las 9.48 de la mañana y llegó a València a las 11.13 horas, y el viaje de las 19.50 finalizó a las 21.17 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia paraliza el caso del bebé tutelado de Oliva: «No se puede alegar incapacidad sin una valoración previa a los padres, aunque sean menores»
  2. La costa de Tavernes de la Valldigna, Gandia, Xeraco y el resto de la Safor gana terreno al tabaco al duplicar los espacios sin humo en un año
  3. Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna
  4. El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
  5. De una vida normal a una parálisis total en siete horas: la lucha de una familia de Tavernes de la Valldigna por acceder a una neurorehabilitación especializada
  6. Fallece un hombre mientras se bañaba en la playa de Daimús
  7. Ilusión rota en Cibeles: una familia de la Valldigna no logra acceder a la misa del papa León XIV pese a tener entrada
  8. Tavernes de la Valldigna suspende el concierto de Beret en Del Poble Fest tras su detención por presunta agresión sexual

Renfe adapta los horarios de la línea C1 entre València Nord y la playa de Gandia

Renfe adapta los horarios de la línea C1 entre València Nord y la playa de Gandia

El CD Leganés repite como campeón del Torneig Nacional Cadet Mariano Carbo-Alpesa en Tavernes de la Valldigna

El CD Leganés repite como campeón del Torneig Nacional Cadet Mariano Carbo-Alpesa en Tavernes de la Valldigna

Soler (PP): “Estamos preparados para gobernar Gandia”

Soler (PP): “Estamos preparados para gobernar Gandia”

"Lo que vivimos en el Triatlón de Tavernes de la Valldigna no lo habíamos visto nunca. El mar estaba minado de medusas"

"Lo que vivimos en el Triatlón de Tavernes de la Valldigna no lo habíamos visto nunca. El mar estaba minado de medusas"

Palma de Gandía encarrega un estudi de paisatge que serà vinculant per a decidir sobre la planta solar

Palma de Gandía encarrega un estudi de paisatge que serà vinculant per a decidir sobre la planta solar

Cambios en Units Pel Bàsquet Gandia: Se incorpora a Ignacio Alejandro Costa como preparador físico del primer equipo en categoría nacional

Cambios en Units Pel Bàsquet Gandia: Se incorpora a Ignacio Alejandro Costa como preparador físico del primer equipo en categoría nacional

Palma de Gandia encarga un estudio de paisaje que será vinculante para decidir sobre la planta solar

Palma de Gandia encarga un estudio de paisaje que será vinculante para decidir sobre la planta solar

El rap de Arkano y la música emergente se dan cita en “La Veu Jove” de Gandia: El ganador actuará en la Fira i Festes 2026

El rap de Arkano y la música emergente se dan cita en “La Veu Jove” de Gandia: El ganador actuará en la Fira i Festes 2026
Tracking Pixel Contents