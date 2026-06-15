Renfe adapta los horarios de la línea C1 entre València Nord y la playa de Gandia
La compañía ha programado tres trenes diarios por sentido para adecuarlos a la demanda turística
Renfe ha adaptado los horarios de los trenes de la línea C1 de Cercanías que unen València y la playa de Gandia durante el verano. La compañía ferroviaria ha programado tres trenes diarios por sentido entre València y el apeadero de Playa y Grau de Gandia para adecuarlos a la demanda turística de los viajeros.
A partir de hoy, 15 de junio y, hasta el próximo 7 de septiembre, entran en vigor los nuevos horarios. En sentido, València Nord hasta playa de Gandia, los trenes saldrán a las 7.36 horas, a las 14.06 y a las 18.21 horas. Desde playa Gandia hasta València, los horarios de salida serán a las 8.55 horas, a las 15.25 y a las 19.40 horas.
Esta reestructuración de los horarios también tuvo lugar este pasado fin de semana del 13 al 14 de junio, con motivo de las obras para mejorar la infraestructura entre Sollana y Cullera. Una modificación que incorporó una pequeña variación: Todos los recorridos pararon por Gandia excepto dos trenes.
El convoy salía de València Estació Nord a las 8.07 de la mañana, pasó por Tavernes de la Valldigna a las 9.02 y llegó a la playa/ Grau de Gandia a las 9.22 horas. Lo mismo ocurrió con el viaje de las 18 de la tarde, que finalizó su destino en la playa a las 19.15 horas. En sentido contrario, el tren salió desde el Grau de Gandia a las 9.48 de la mañana y llegó a València a las 11.13 horas, y el viaje de las 19.50 finalizó a las 21.17 horas.
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