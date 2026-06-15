Soler (PP): “Estamos preparados para gobernar Gandia”

Los partidos políticos ya están en modo precampaña con el fin de potenciar su estrategia de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. Este lunes, el Partido Popular de Gandia ha organizado un desayuno informativo junto a los medios de comunicación locales, una reunión para hacer balance de los últimos tres años desde la legislatura.

El presidente del Partido Popular de Gandia, Víctor Soler, apunta que ahora que se acerca un periodo de campaña intensa, van a remodelar la ejecutiva del partido en las próximas semanas con el fin de incorporar a gente nueva. Además, ha afirmado que están “preparados para gobernar Gandia” y que el partido está “en su mejor momento desde los últimos años, mientras que el PSPV-PSOE es un modelo agotado que no da más de sí”.

Soler ha explicado que el partido ha presentado “más de 80 mociones en el pleno para mejorar y solventar los problemas persistentes en la ciudad”. Han sido el partido que más iniciativas han llevado al pleno, con una media de tres propuestas por sesión. "Hemos conseguido acciones importantes que, para los vecinos, son esenciales, como por ejemplo, la apertura gratuita de las piscinas en episodios de calor extremo, la reparación de los semáforos sonoros y el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo o mejoras para las personas con autismo”, añade.

Ha valorado la labor de fiscalización realizada por su grupo en relación con el padrón municipal. “Fuimos nosotros quienes destapamos el fraude del padrón en junio de 2025. Sin ese trabajo, hoy Gandia no estaría afrontando este problema ni tendría una nueva ordenanza en marcha”, ha afirmado.

El líder de los populares también ha destacado “la presencia del partido en las calles” y ha resaltado la cercanía hacia los barrios. Según expresa, para ellos, la calle es su oficina: “Realizamos cuatro visitas por semana a los barrios, sin dejar ninguno abandonado. Hemos transformado todas las propuestas en iniciativas y queremos demostrar que somos herederos de su confianza”, expresa.

Asimismo, ha reivindicado la iniciativa “Ací falta Gestió” puesta en marcha en febrero de 2025 y que ya acumula 62 publicaciones en redes sociales, con el fin de dar voz a problemas de cientos de vecinos de Gandia: “La flecha nació para señalar problemas, pero se ha convertido en la voz de cientos de vecinos que quieren una Gandia mejor”, ha explicado.

“Queremos transformar un proyecto en realidad, son más de 10.000 vecinos que apostaron por el partido en 2023 y nuestra responsabilidad está con ellos. Creo que el poder se ha de entender como una responsabilidad de transformar”, aclara.

Respecto a la comunicación comentó que, con 580 notas de prensa y casi 100 ruedas de prensa, han pretendido “dar voz a los ciudadanos desde una perspectiva política, activa, transparente y cercana para transmitir la información de manera clara y rigurosa”.

También ha puesto en valor los cinco pactos de ciudad “presentados en agosto de 2025 y sin respuesta” que el partido ha desarrollado, con más de 40 medidas para mejorar la vivienda, la seguridad ciudadana, las infraestructuras, la financiación y la movilidad. “Los acuerdos siguen encima de la mesa. Nuestra mano sigue tendida. Lo que no ha habido es voluntad por parte del gobierno socialista para sentarse a hablar de ellos”, ha lamentado.

El líder de los populares ha dejado claro que su prioridad para la próxima legislatura es la vivienda. “Queremos una Gandia para todos los vecinos y que todos tengan las mismas oportunidades”, subraya. En este sentido, ha destacado la colaboración con el Consell, que ya ha permitido impulsar cerca de 230 viviendas en Gandia, así como las medidas de carácter local incluidas en los Pactos de Ciudad, “una hoja de ruta que seguiremos ampliando y desarrollando de la mano del sector para ofrecer soluciones reales a uno de los principales problemas de los gandienses”.

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Por último, el portavoz ha agradecido el trabajo de los medios de comunicación y ha reivindicado el papel del periodismo en la democracia. "Una Gandia con más transparencia, más información y más acceso a los datos será una mejor Gandia para todos”, concluye.