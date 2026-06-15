"Lo que vivimos en el Triatlón de Tavernes de la Valldigna no lo habíamos visto nunca. El mar estaba minado de medusas"

El Campeonato de la Comunitat Valenciana de Triatlon Sprint que se ha disputado este domingo en la playa de Tavernes de la Valldigna será recordado como el de las medusas. Guillem Gumbau y la saforense de Daimús, Marina Camps, se proclamaron campeones, pero los y las participantes cuentan y no paran de la experiencia que vivieron por culpa de un banco de medusas que dejó decenas de afectados con picaduras, como ya publicó Levante-EMV en la tarde del domingo.

Vicent Salelles y Ana Fuster son de Oliva, pero compiten por el Club Triatló Gandia. Ambos, ya veteranos y curtidos en esas lides, han dado su versión sobre los hechos porque estuvieron allí.

Salelles confiesa que a él las medusas le picaron en la cara y los pies porque llevaba traje de neopreno, fue atendido por la Cruz Roja en la misma playa de Tavernes y no estuvo en el hospital como otros y otras participantes, que sí necesitaron del servicio médico porque estaban muy escocidos. "Seguro que muchos no ha podido ir hoy a trabajar", destaca.

Dice que la misma noche del domingo tenía picor en la cara, pero que este lunes ya ha ido a trabajar en el sector de la construcción: "Ya estoy encima del andamio", apunta desde su lugar laboral.

Reconvertir la competición

El deportista olivense piensa que la organización tenía que haberse planteado convertir el triatlón en duatlón, es decir, eliminar la prueba de natación y hacer solo las de bicicleta y carrera a pie. Pero pasa que "después, la gente, sobre todo los que nadan rápido, se quejan y reclaman. Los jueces tenían que haberlo explicado bien".

En las circunstancias en las que estaba la playa de Tavernes "no se tendría que haber nadado. Yo llevo muchos años y una cosa así no la había visto nunca. En otras ocasiones, ha habido medusas pero no como esta vez. Cada vez aparecían más y tuvimos que nadar sobre ellas. Estaba minado".

Vicent Salelles y otros triatletas, antes de la prueba de natación en el Triatlón de la playa de Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

Ana Fuster, por su parte, reconoce que "yo tuve suerte porque llevaba el traje de neopreno y solo me picaron el tobillo. No necesite ningún tipo de asistencia, pero viví la situación que fue extraordinaria".

No es la primera vez que "nadamos con medusas, sobre todo en Tavernes y también en Cullera. De hecho, cuando la Federación no dijo que nadáramos con neopreno no nos sorprendió ni nos alarmamos".

En primer lugar, relata Ana, "compitieron los hombres. Al llegar a la primera boya vimos que las motos de agua empezaban a sacar gente del agua afectados por las picaduras. Uno de esos deportistas nos dijo a un grupo de mujeres que esperábamos nuestro momento que aquello era exagerado, la cantidad de medusas que había dentro del agua. Está minado, nos comentó".

Ana Fuster sale del agua tras el segmento de la natación en el Triatlón de la playa de Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

Las mujeres "empezamos a preocuparnos de ver la situación, mientras que las motos no paraban de sacar a gente del agua". Ante este panorama, hablamos con los jueces de la Federación que decidieron reducir el recorrido de las chicas, creyendo que el banco de medusas estaban en el fondo. Cerca de la orilla sí que había, pero no tantas. Aún así, oía gritar a algunas de las participantes afectadas por picaduras en la cara", explica Fuster.

La deportista de Oliva asegura que en ningún momento se planteó anular o suspender el segmento de la natación y "ahora, a toro pasado, es muy fácil hablar, y yo la primera. Si la Federación suspende la natación, los y las triatletas especialistas en el agua se hubieran rebelado y seguro que hubiesen protestado".

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Crear un precedente

Como en Tavernes, en este campeonato, "no lo había visto en tantos años que llevo en esto. He nadado en situaciones difíciles, pero, como esta vez, nunca". Fuster espera que lo que ha pasado en Tavernes sirva de precedente porque la seguridad del deportista es lo que debe prevalecer. Los jueces tienen la última palabra para decir si se hace o no la competición en estas condiciones