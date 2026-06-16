Atención músicos: La escuela Emergents de Gandia celebra una nueva edición que acabará con las actuaciones de La Gossa Sorda, Malifeta, Abril y Sandra Monfort

La Escola de Música Emergents vuelve a abrir sus puertas con una nueva edición musical que tendrá lugar en Gandia durante las dos primeras semanas de julio en la Escola de Música del Grau.

Esta es la séptima edición, desde que el proyecto nació en 2017. El curso ya está completo. Celebrará su clausura con un concierto gratuito en la Casa de la Cultura el próximo 9 de julio, con La Gossa Sorda, Malifeta, Abril y Sandra Monfort como artistas invitados.

Del 29 de junio al 3 de julio, y del 6 al 9 de julio, el alumnado trabajará con un equipo docente formado por miembros de bandas como Auxili, La Gossa Sorda, Pep de la Tona o Low Kost, antiguos exalumnos de la escuela. Con ellos, trabajarán todo tipo de estilos, diferentes formaciones y composiciones que les darán una visión amplia de la música.

La noche del 9 de julio, la Gran Banda Emergents presentará las piezas que han trabajado durante el curso, en esta gran fiesta final llena de música, con entrada gratuita, y con bandas valencianas consolidadas y emergentes.

Una nueva edición de verano para reencontrarse con los instrumentos y la música, una experiencia transformadora donde la juventud tendrán la oportunidad de interpretar, crear, improvisar e incluso compartir escenario con artistas de renombre de la escena musical valenciana.

En Emergents trabajarán en diferentes tipos de niveles, con piezas y composiciones musicales para la ocasión. Los alumnos complementarán su formación con talleres, "masterclass" -una clase magistral impartida por un experto-, "jam sessions" -un encuentro informal de músicos que se reúnen para improvisar en directo- e interpretaciones en directo delante del público.

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Mucho más que un curso de verano

Emergents trata de ser una experiencia integral donde los jóvenes puedan disfrutar y degustar todas las variedades posibles de la música, con un aprendizaje ecléctico y multidisciplinar. Desde una visión colectiva y cooperativa, la escuela pretende dar herramientas que les ayuden a encontrar y construir su propio discurso, experimentando con los instrumentos y descubriendo registros inexplorados.