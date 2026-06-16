El CA Safor Teika de Gandia se supera: Es 4º de España en 1ª División pese a no poder entrenar ni competir en la pista de atletismo

Lo del Club d'Atletisme Safor Teika de Gandia tiene mérito. El club "groguet" ha disputado la final por el ascenso de Primera a División de Honor Nacional con la permanencia asegurada y, además, su equipo femenino logra la mejor clasificación de siempre con un cuarto puesto.

La entidad gandiense ha logrado lo que parecía poco probable si se tiene en cuenta que sus atletas no han podido entrenar ni competir en la pista de atletismo de Gandia por culpa de las obras que la mantienen cerrada.

Este pasado fin de semana se ha disputado la tercera y última jornada del Campeonato de España de Clubes. La final de la Liga Iberdrola (femenina) fue el sábado y la de la Liga Joma (masculina) el domingo, ambas en Pamplona y en la Primera División, la categoría de plata del atletismo español.

Tras las tres jornadas disputadas, en las citas de los últimos tres meses, las chicas lograron un cuarto puesto, el mejor resultado logrado hasta ahora en la competición. Ascendieron a División de Honor el Sanysec-Club Ourense Atletismo y el AD Sprint. En cuanto al equipo masculino, este acabó en la clasificación final en octavo lugar, en una tabla donde ascendieron el Universidad de Oviedo y el club balear Lô Esport Menorca.

La competición fue de un atleta por prueba. En cuanto al equipo masculino, fueron segundos en sus pruebas Leroy Chacón (100 ml), Álex Sangil (1.500 ml) y Ximo Ramón (jabalina) y quedaron terceros Rubén Mayor (peso) y Manuel Canet en disco.

Los chicos del club de Gandia han cumplido con el objetivo de la permanencia / CA Safor Teika

En cuanto al equipo femenino quedaron primeras Laura Castillo (200 ml) y Pilar Vázquez en los 3.000 metros obstáculos. Segundas fueron Iris Soler (100 ml), María Huertas (triple salto), Yohana Sol Arias (jabalina), y el equipo de relevistas 4x100, formado por Aitana Guerola, Laura Castillo, Iris Soler e Irene Serrano. Fueron terceras Camilla Pagani (400 ml), Ariana Gómez (altura) y Ana Serrano en longitud.

Satisfacción

En una valoración de los resultados, el director deportivo del club, David Melo, comenta que en cuanto a las chicas "hemos estado más cerca que nunca de subir a División de Honor en una gran temporada. Es un equipo joven con mucha proyección".

Sobre el equipo masculino señala que "ya era un premio estar en el octogonal de ascenso. Partíamos al inicio de la temporada del puesto número 11, pero gracias a la victoria de la primera jornada en Badajoz se pudieron meter en Pamplona". En conclusión, satisfacción porque ambos equipos han logrado el objetivo marcado por el club, que era un año más la permanencia en esta categoría.

A partir de ahora, los atletas se centrarán ahora en los campeonatos autonómicos y de España individuales en la temporada al aire libre.

Las chicas

El equipo femenino estuvo formado por: Iris Soler (100 ml), Laura Castillo (200 ml), Candela de Ana (800 ml), Neus Sansaloni (1.500 ml), Lluna Villar (3.000 ml), Matilda Halfwordson (100 mv), Mari Ángeles Robles (400 mv), Pilar Vázquez (3.000 metros obstáculos), Ariana Gómez (altura), Silvia García-Gasulla (pértiga), Ana Serrano (longitud), María Huertas (triple salto), María Herrando (peso), Laura Tomás (disco), Carla Mascarell (martillo), Yohana Sol Arias (jabalina), María Muñoz (5.000 metros marcha), Sara Sánchez, Aitana Guerola, Irene Serrano, Lucía Gramage, Camilla Pagani (400 ml), y Paula Sierra en los 100 ml extra. Las relevistas 4x400 fueron Lucía Gramage, Candela de Ana, Alba Sanmartín y Camilla Pagani.

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Los chicos

El equipo masculino estuvo formado por: Leroy Chacón (100 ml), Antonio Justel (200 ml), Jorge Boscà (400 ml), Marcos García (800 ml), Álex Sangil (1.500 ml), Carlos Muñoz (3.000 ml), Sergi Borillo (110 mv), Louis Dieumegard (400 mv), Dídac Marzà (3.000 metros obstáculos), Jorge Ernesto Landínez (altura), Hugo Arbona (pértiga), Gorka Belda (longitud), Carlos Fernández (triple salto), Rubén Mayor (peso), Manuel Canet (disco), Arturo Climent (martillo), Ximo Ramón (jabalina), Francisco Sospedra (5.000 m marcha), Izan Huesca, Diego Pinto y Carlos Giménez, y Jordi Doménech en los 100 ml extra. El equipo de relevos 4x100 estuvo formado por Carlos Giménez, Leroy Chacón, Antonio Justel e Izan Huesca; y el de 4x400 por Pau Ortolá, Adrián Paños, Joan Lloret, y Jordi Doménech.