Se va otro de los capitanes: Javi Soler causa baja en Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia tras cinco temporadas

Javi Soler Cirujeda se desvincula del Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia. Ese es el titular de una noticia que ha sorprendido en los mentideros del baloncesto. Y es que Javi Soler ha sido un jugador que ha hecho historia en club gandiense con cinco temporadas consecutivas, siendo uno los capitanes del equipo.

Desde Units pel Bàsquet Gandia agradecen a Javi Soler su máxima profesionalidad, entrega, trabajo y compromiso deportivo durante estas cinco temporadas que ha vestido la camiseta de la entidad.

Sus cifras

Ha sido un jugar versátil, utilizado por el cuerpo técnico en distintas posiciones con el añadido diferencial de su implicación en cada uno de los proyectos en los que ha tomado parte. Soler se marcha con más de 240 partidos oficiales en Competiciones FEB, tres play offs de ascenso a LEB Plata y un ascenso y dos permanencias en Segunda Federación Española de Baloncesto.

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UpB Gandia le desea "de todo corazón" muchísima suerte en sus nuevos retos personales y deportivos así como los mejores éxitos en el futuro. "Este es y seguirá siendo siempre tu club, tu casa", concluye el comunicado que ha hecho público el club.