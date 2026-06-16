Cuarenta socorristas y diez agentes de la Policía Local vigilan cada día el mar y la arena de la playa de Gandia

La operativa de seguridad de la playa de Gandia está integrada este verano por 10 agentes de la Policía Local, un oficial y un inspector responsable, a los cuales se suman 40 socorristas de Cruz Roja y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad que prestan servicio en el litoral. En total, más de medio centenar de profesionales velan diariamente por la seguridad de los usuarios.

Además, la Policía Local dispone de dos quads y un "buggy" para mejorar la movilidad y la capacidad de respuesta sobre la arena, reforzando un servicio que permanece operativo desde la apertura de todos los servicios de playa y que tiene capacidad para prolongarse hasta el mes de noviembre.

El alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por la regidora de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, y el Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Gandia, José Martínez Espasa, visitó esta mañana la playa para conocer de primera mano este dispositivo y el desarrollo de una jornada formativa conjunta en materia de salvamento y socorrismo en la cual participan agentes de la Unidad de Playa de la Policía Local y efectivos de Cruz Roja.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora continua de la seguridad y la prevención al litoral, y permite que los agentes refuercen sus conocimientos y capacidades para intervenir en situaciones de emergencia y rescate acuático, especialmente en aquellos momentos en que puedan ser los primeros a llegar a una incidencia.

Durante la jornada se realizaron ejercicios prácticos de rescate de personas al agua, extracción de víctimas, utilización de líneas de vida y repaso de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), reforzando así la coordinación operativa entre la Policía Local y Cruz Roja.

Prieto destacó que “esta formación conjunta se realiza cada año coincidiendo con la máxima intensidad del dispositivo de playa y forma parte de una de las mayores inversiones que realiza el Ayuntamiento de Gandia en materia de seguridad, accesibilidad y calidad a la arena”. El alcalde ha recordado que la ciudad cuenta con una de las playas mejor protegidas del Mediterráneo gracias a un amplio dispositivo humano y técnico, así como a una firme apuesta por la prevención y la atención a residentes y visitantes.

Prieto saluda a los agentes. / Àlex Oltra

Por su parte, Lydia Morant subrayó que el ayuntamiento continúa invirtiendo tanto en seguridad como en prevención. “En los últimos años hemos incorporado nuevos vehículos y reforzado los dispositivos especiales durante los periodos de mayor afluencia. Nuestros agentes prestan servicio las 24 horas del día y esta formación los permite actuar con mayores garantías ante cualquier emergencia que pueda producirse en el mar”, dijo.

Finalmente, José Martínez Espasa explicó que los ejercicios desarrollados durante la jornada permiten actualizar y reforzar conocimientos esenciales en rescate acuático y primeros auxilios. “La formación continua es fundamental para que los agentes estén preparados para responder con eficacia ante cualquier incidencia que pueda producirse tanto a la arena como la agua”, indicó.

En materia de sostenibilidad, Gandia mantiene uno de los mayores referentes del litoral español, con 40 años consecutivos obteniendo la Bandera Azul, y es, además, una de las playas fundacionales de este distintivo internacional.

En cuanto a la accesibilidad, la playa cuenta con tres puntos de baño adaptado gestionados por Cruz Roja, así como con diferentes recursos orientados a garantizar la inclusión y la integración de todas las personas, independientemente de sus capacidades.

Además, Gandia continúa consolidándose cómo uno de los principales destinos turísticos de España, con numerosos distintivos y certificaciones, entre los cuales destacan los sellos de calidad Sicted, de los cuales también disponen tanto la Policía Local como Cruz Roja por la excelencia de los servicios que prestan.

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A todo esto se suma el reciente reconocimiento obtenido por Gandia con una mención especial en materia de salvamento y socorrismo, que pose en valor el esfuerzo realizado para ampliar y reforzar los servicios de seguridad durante un mayor número de meses en el año y sitúa la ciudad entre los municipios más destacados de España en esta categoría.