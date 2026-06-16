El Festival de Guitarra de Gandia se consolida y apuesta por la diversidad musical: consulta la programación

El Festival de Guitarra de Gandia celebrará del 25 de junio al 8 de julio su XIX edición, consolidándose como una de las citas musicales de referencia de la Comunitat Valenciana y reafirmando su trayectoria cultural ininterrumpida desde 2008.

Organizado con el objetivo de impulsar el desarrollo de la cultura musical y promover la guitarra clásica del concierto, el festival sigue con el fin de poner en valor el legado del ilustre guitarrista de Gandia, Salvador García, conocido popularmente como “Panxa Verda”, figura fundamental en la historia musical de la ciudad.

Diferentes estilos musicales

El ciclo de conciertos se desarrollará en espacios emblemáticos de la ciudad, como la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, el Museu Arqueològic de Gandia, el claustro de las Escoles Pies y la plaza del Port (Moll dels Borja). La programación reunirá artistas de prestigio internacional junto con jóvenes intérpretes emergentes, con el fin de ofrecer una propuesta musical ecléctica que abraza desde la guitarra clásica hasta el flamenco, la música de cámara, el tango, los boleros y otras expresiones musicales.

La agenda artística arrancará el 25 de junio con Dos Tierra, un concierto de violín y guitarra de Vanessa Méndez y Joan Campos, acompañado de una visita guiada por el patrimonio histórico de Escoles Pies.

El 26 de junio será el turno del guitarrista sud-coreano Kiwon Cho, segundo premio del Concurs de Guitarra de Gandia en la anterior edición, quien ofrecerá un recital caracterizado de sensibilidad interpretativa y virtuosismo técnico. Ese mismo día también se podrá disfrutar de “Apartir d’un bolero”, con David López y Lydia Gregory interpretando boleros y obras de compositores latinoamericanos.

El flamenco llegará el 27 de junio con Almas Flamencas, formación valenciana integrada exclusivamente para mujeres y reconocida por su compromiso con el flamenco social.

La programación seguirá con el recital del prestigioso guitarrista italiano Giovanni Grano el 29 de junio, especialista en el repertorio romántico italiano, y con "Cançons i tangos" el 30 de junio, protagonizado por Rubén Parejo y David Fons. El 1 de julio actuará el Dúo Canelobre, integrado por Fernando Espí y Miguel Ángel González, mientras que el 2 de julio, el público podrá disfrutar del concierto del guitarrista italiano Emanuele Pauletta, ganador de la última edición del Concurs de Guitarra de Gandia.

Según explicó el director artístico del festival, Rubén Parejo, la programación de este año combina artistas consagrados y jóvenes intérpretes con una gran proyección internacional. “Queremos ofrecer un programa diverso, con propuestas que recorran diferentes estilos y tradiciones musicales, pero siempre con la guitarra como eje central”, ha destacado.

Nuevos talentos

Fiel a su compromiso con la educación musical, el festival desarrollará paralelamente un programa formativo dirigido a estudiantes de nivel elemental, mediano y superior. Las actividades incluirán clases individuales y colectivas, seminarios, talleres, conferencias y clases magistrales impartidas por especialistas en interpretación y pedagogía musical. Uno de los pilares fundamentales del certamen continuará siendo el apoyo a las nuevas generaciones de guitarristas.

En este sentido, el festival acogerá la XI edición del Concurs de Guitarra de Gandia para jóvenes intérpretes, una iniciativa que, desde 2016, ha experimentado un notable crecimiento tanto en participación como en nivel artístico. El concurso está dirigido a participantes de hasta 25 años y se estructura en cuatro categorías: Categoría A (hasta 11 años), Categoría B (hasta 14 años), Categoría C (hasta 17 años) y Categoría D (hasta 25 años).

El 6 de julio, se celebrará en el Museu Arqueològic de Gandia un pequeño concierto protagonizado por Gokce Nisa Icil, ganadora de la categoría C en la anterior edición, junto con otros jóvenes interpretes invitados. Después de la actuación tendrá lugar el tradicional sorteo que determinará el orden de participación de los concursantes.

El director técnico del festival, David López, ha destacado la dimensión internacional conseguida por el concurso y su importancia como plataforma para la juventud: “Además de rendir homenaje a Salvador García, queremos dar visibilidad a los guitarristas que están empezando su trayectoria profesional y ofrecerles oportunidades para demostrar su talento”.

La categoría profesional ya cuenta este año con participantes procedentes de países como Bélgica, Italia, Tailandia, Bulgaria, Eslovenia, Austria, Portugal y España.

Final del concurso

La programación culminará el 8 de julio con la fase final y la entrega de premios. Los jóvenes guitarristas, procedentes de diferentes países, competirán delante de un jurado de prestigio internacional en una jornada que se ha convertido en uno de los momentos más esperados del festival.

La concejala de Cultura y Turismo, Balbina Sendra, ha subrayado que el festival es uno “de los más consolidados de la ciudad” y un referente cultural que “prestigia a Gandia por su calidad en programación y por su capacidad de proyectar a la ciudad más allá de sus fronteras”.

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También ha puesto en valor la evolución experimentada del certamen en los últimos años. “No solo destaca por contar con figuras internacionales y música de calidad, sino también por abrirse a toda la ciudad y acercarse a la ciudadanía y a las personas que nos visitan”, ha señalado.