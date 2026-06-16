Gandia destina este año 360.000 euros en actuaciones para reducir el riesgo de incendios forestales

Las coportavoces del Gobierno de Gandia, Alícia Izquierdo y Balbina Sendra, comparecieron ayer en rueda de prensa para informar de los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local.

En primer lugar, se dio cuenta de la resolución de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales mediante la cual se concede al Ayuntamiento de Gandia una subvención de 13.865 euros destinada a la ejecución del Fondo Estratégico Municipal de Prevención y Gestión Forestal correspondiente a 2026.

Pese a valorar cualquier aportación económica destinada a proteger los espacios naturales, Izquierdo ha lamentado la insuficiencia de los recursos que reciben los municipios que, como Gandia, hacen un esfuerzo inversor importante durante todo el año en esta materia.

En este sentido, ha recordado que el ayuntamiento destina este año alrededor de 360.000 euros en actuaciones de gestión forestal, mantenimiento de franjas de seguridad, condicionamiento de pistas forestales, limpieza de zonas boscosas y otros trabajos preventivos destinados a reducir el riesgo de incendios.

“Siempre es de agradecer cualquier ayuda, pero si comparamos esta subvención con los 360.000 euros que hemos invertido desde el ayuntamiento este año en la gestión y prevención de incendios, la cantidad que destinan la Generalitat y la Diputación es claramente irrisoria”, ha afirmado.

La responsable de Medio Ambiente también ha incidido en la necesidad de que las subvenciones lleguen antes del inicio de la temporada de alto riesgo: “Las ayudas no pueden llegar en plena temporada de riesgo de incendios. La prevención se ha de planificar con antelación y hay que dotar a los municipios de los recursos necesarios para actuar de manera eficiente”.

Otros asuntos

Por otra parte, Izquierdo ha informado que el ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes una subvención de 4.005 euros destinada al mantenimiento del Aula Mentor durante este año.

El Aula Mentor es una red pública de formación en línea para las personas adultas impulsada por el Ministerio en colaboración con administradores locales y centros educativos, que ofrecen una formación flexible, accesible y adaptada a las necesidades de cada persona.

En Gandia, este servicio funciona desde 2021 con Urbalab Gandia y ha permitido acceder a más de 240 cursos relacionados con competencias digitales, inteligencia artificial, programación, marketing digital, gestión empresarial, idiomas, administración o atención a las personas, entre otras materias.

“Seguimos apostando por herramientas que faciliten la formación a lo largo de la vida y que permitan a la ciudadanía adquirir nuevas competencias personales y profesionales con una oferta flexible y accesible”, añade.

Por su parte, Sendra ha informado sobre la solicitud a la Generalitat de la incorporación de cuatro centros municipales de lectura en la red de bibliotecas públicas de la Comunitat Valenciana, concretamente se trata de la Biblioteca Benipeixcar-Raval y de las agencias de lectura de Corea, Josep Piera de Beniopa y Santa Anna.

Tal y como ha explicado, esta iniciativa supone “un paso más en nuestro objetivo de completar y descentralizar la red bibliotecaria de Gandia, acercando la cultura y la lectura a todos los barrios de la ciudad”.

Actualmente, la Biblioteca Central y la Agència de Lectura del Grau ya forman parte de esta red autonómica. Con la incorporación de los cuatro nuevos centros se pretende unificar toda la infraestructura bibliotecaria municipal, facilitar el acceso catálogo colectivo valenciano, potenciar el préstamo interbibliotecario, utilizar un carnet único y ampliar el acceso a los servicios y plataformas digitales disponibles.

“Se trata de una medida que mejora los recursos culturales a disposición de nuestro vecindario y que refuerza el papel de las bibliotecas como espacios de conocimiento, formación y convivencia”, subraya.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la segunda y última prórroga del contrato de gestión de los servicios de inhumación, exhumación funeraria y mantenimiento del cementerio municipal. La prórroga tendrá una duración de un año, desde el 16 de noviembre de 2026 hasta el 15 de noviembre de 2027, y supone una inversión de 168.141 euros.

Noticias relacionadas

La empresa adjudicataria ha acreditado el cumplimiento de todas las obligaciones legales, fiscales y laborales y continuará presentado este servicio esencial en las mismas condiciones establecidas inicialmente, manteniendo también los mejores compromisos, entre los cuales destaca una aportación adicional de 10.000 euros destinada a actuaciones relacionadas con la festividad de Tots Sants.