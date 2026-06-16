Gandia exige financiación para culminar las exhumaciones tras entregar los restos de cuatro fusilados a sus familias: "No pararemos hasta que todos vuelvan a casa"

"Abuelo, seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas para encontrar a tus compañeros. No pararemos hasta que ellos también puedan volver a casa". Con estas palabras, la presidenta de la Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia, Nuria Martín, expresó este sábado el compromiso de las familias que, casi nueve décadas después, continúan buscando verdad, justicia y reparación.

Martín fue una de las cuatro personas que pudieron recuperar los restos de sus familiares, fusilados por el franquismo, en un emotivo acto cívico celebrado en el claustro de la Escola Pia. Manuel Martín Collado, José Giner Gasent y Antonio Orengo Damiá, ejecutados el 31 de octubre de 1940 tras intentar huir de la Escola Pia, y Manuel Castillo García, asesinado por el franquismo el 22 de junio de 1939, descansan ya junto a sus seres queridos.

Sin embargo, el proceso está lejos de concluir. Todavía quedan veinte cuerpos exhumados en 2023 pendientes de identificación. La situación resulta aún más dolorosa para las familias de otros 40 fusilados que continúan enterrados bajo 220 nichos del cementerio de Gandia.

A ellos quisieron recordar familiares y autoridades durante el acto celebrado este sábado en el claustro de la Escola Pia, que reunió también a vecinos de distintas localidades de la comarca. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, recalcó que "todavía queda mucho por hacer y, por eso, hay que continuar, ya que aún quedan restos en las fosas".

El ayuntamiento, como ya informó este diario hace unas semanas, ha lanzado un SOS para encontrar financiación con el objetivo de poder llevar a cabo esta fase, ya que sobre la fosa se levanta uno de los grandes bloques de nichos. Para continuar con el proceso, el consistorio debe derribar este bloque y trasladar los restos a un nuevo pabellón que aún no está construido. No solo se trata de un problema técnico, sino también de un desafío económico, ya que la inversión ronda el millón de euros.

Pese a esta situación, la asociación y, especialmente los familiares de los cuatro cuerpos ya identificados, lanzaron un mensaje de ánimo y de fuerza al resto de familias. Por ejemplo, José, el nieto de Manuel Castillo, señalaba que "estaremos a su lado y no los abandonaremos hasta que se reencuentren".

El director de la excavación y fundador de ArqueoAntro, Miguel Mezquida, también manifestó su voluntad de seguir en el proceso. En sus palabras, "queda mucho trabajo por hacer, pero no vamos a parar hasta que estén todos exhumados".

Durante el acto, tanto la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, como la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y responsable de Memoria Democrática, Natalia Enguix, se comprometieron a ayudar técnica y económicamente a la ciudad en este proceso.

"Llegamos tarde"

"Llegamos tarde". Esa fue una de las frases más repetidas durante el acto. En la mayoría de casos, ya no quedan descendientes directos, por lo que son sus nietos o biznietos los que mantienen esta lucha.

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Ángel González, presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià, aprovechó su intervención para denunciar "los problemas" a los que se enfrentan. Como él mismo reconoció, "hace falta financiación y voluntad política, ya que, aunque hemos avanzado, todavía queda mucho camino por recorrer". En el caso de Gandia, recalcó que "hace falta dinero para trasladar provisionalmente esta hilera de nichos y, así, poder exhumar". "No solo es memoria democrática, son derechos humanos y, en este sentido, queda mucho camino por hacer".