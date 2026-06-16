Gandia ya tiene una Oficina de Prevención de Delitos de Odio LGTBIfóbicos: "Queremos atender a las víctimas, pero también que dejen de acosar, agredir, insultar o discriminar"

Aunque el servicio de acompañamiento a las víctimas ya se ofrecía a la ciudadanía desde el área de Igualdad, Diversidad y LGTBI del Ayuntamiento de Gandia, a partir de ahora empieza a funcionar la Oficina de Prevención de Delitos LTBGIfóbicos para atender de manera personalizada y con todos los recursos municipales a cualquier ciudadano / a que sea víctima de agresión o discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Este martes, 16 de junio, ha abierto dicha oficina en la planta cuarta del edificio del Ayuntamiento de Gandia en la calle Tossal. Al frente del servicio está Natalia de Ancos, Sexóloga Clínica, técnica de Diversidad y de Prevención de Delitos de Odio.

Esta oficina nace en coordinación con la Unidad Policial Kalos, el Juzgado de Gandia, que dispone de un servicio de la Generalitat de atención a las víctimas, pero también con un grupo de mediadoras y psicólogas que trabajan con la juventud, colectivo muy vulnerable.

El éxito sería no atender a nadie

Natalia de Ancos comenta que "el éxito de esta oficina sería, por un lado, no atender a ninguna víctima, pero, por otro lado, podría significar que la ciudadanía no está enterada de la existencia de este servicio. Por ello hemos presentado la oficina a los agentes sociales más significativos de la ciudad (Educación, Sanidad, Deportes, Juventud y Turismo). Hemos hecho llegar toda la información para que nadie se quede sin conocer que está abierto".

Natalia de Ancos y la concejala de Igualdad de Gandia, Maribel Codina, este martes, en la oficina / Salva Talens

Lo de la prevención es porque "nuestra intención es que los posibles delincuentes se corten o dejen de acosar, agredir, insultar o discriminar a las posibles víctimas, sabiendo que están cometiendo un delito y que esta oficina está en funcionamiento", destaca la técnica especialista.

En Gandia han ocurrido casos, desde insultos a homicidios o vandalización de símbolos LGTBI, y lo que queremos es sensibilizar a la ciudadanía mediante la información para que la gente conozca sus derechos. Intentamos ir por delante de las necesidades, comenta De Ancos.

Atención personalizada

El proceso con las víctimas es totalmente personalizado. Hará falta recabar pruebas que puedan demostrar que se ha incurrido en un delito, declaraciones de testimonios, insultos Whats App o redes sociales. La ciudadanía puede sentirse orgullosa de que Gandia sea una ciudad inclusiva, añade.

La atención se prestará cada martes de manera presencial, de 12 a 17 horas, y se podrá concertar la visita mediante cita previa, que deberá solicitarse a través del correo electrónico "citasigu@gmail.com", o telefoneando al 962 95 95 28.