La Generalitat rechaza la planta solar prevista en Tavernes de la Valldigna por estar en suelo inundable

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, a través del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de València, ha resuelto no conceder autorización administrativa previa a la empresa SG Iberia 2034, que solicitó a la administración autonómica instalar una planta solar en suelo rústico en Tavernes de la Valldigna, denominada "Horteta del Molí", de 0,75 MW de potencia instalada y su infraestructura de evacuación, prevista en el polígono 23, entre la carretera CV-50 y el río Vaca.

La petición de la empresa se presentó en abril de 2023, pero como muchos otros proyectos de renovables se quedó atascado varios años. En enero de este año se sometió a información pública. La actual administración autonómica, del PP, observó en el expediente dos grandes carencias.

Por una parte, el centro de transformación no preveía un acceso directo y permanente a la vía pública, y por otra se emplazaba en suelo en riesgo de inundación. La conselleria requirió al promotor sobre estos puntos, pero transcurrido el plazo legal pertinente no obtuvo respuesta, principal motivo por el que se da carpetazo, por ahora, a este proyecto de parque solar.

El expediente tampoco dispone de informe favorable preceptivo y vinculante en materia de ordenación del territorio y paisaje, según lo que dispone el artículo 25 del Decreto Ley 14/2020, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, es posible interponer un recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas en el plazo de un mes. El Gobierno vallero ya había mostrado su postura en contra de esta planta.

Hasta la fecha la Generalitat ha tumbado el proyecto de parque solar fotovoltaico en suelo rústico presentado en Ador, mientras que en el caso de Palma de Gandia ha requerido al ayuntamiento un informe de paisaje que será vinculante para la decisión final.