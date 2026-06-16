Incendio en un taller y concesionario de coches en Tavernes de la Valldigna sin daños personales
Todos los trabajadores estaban fuera de las instalaciones en el momento del inicidente
El fuego, que ha inquietado a numerosos vecinos por las columnas de humo negro, ya está controlado
El incendio que se ha originado este mediodía en las instalaciones del taller y concesionario de vehículos Móvil Vall, en Tavernes de la Valldigna, ha quedado controlado y está en vías de extinción. La empresa está ubicada en la avenida de la Valldigna, 81, en la carretera CV-50 al oeste de la ciudad.
La propia alcaldesa de la localidad, Lara Romero, que se desplazó al lugar, fue quien ha informado que "afortunadamente, no se ha tenido que lamentar ningún daño personal, puesto que todos los trabajadores se encontraban fuera de las instalaciones en el momento del incidente".
El suceso ha inquietado a numerosos vecinos, ya que se han generado grandes columnas de humo negro visibles a varios kilómetros a la redonda, y por la travesía han circulado varias dotaciones de bomberos que se dirigían al lugar.
La alcaldesa agradece "la rápida y coordinada actuación del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Local, de los efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil, que han trabajado intensamente para controlar la situación y garantizar la seguridad, especialmente regulando el tráfico en la carretera CV-50".
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