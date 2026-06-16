Opinión
Per la mar corren les llebres
"El COR no disposa de cap instal·lació de tractament del fem que originem els municipis consorciats, unes 130 tones anuals"
Miguel Àngel Picornell
El títol d’aquest article és una frase extreta de la cançó popular “Anem a contar mentires”, de la qual cosa és especialista el Partit Popular local. Fer oposició és una cosa, utilitzar la mentira amb tota la consciència és una altra ben diferent. Els representants dels partits polítics tenim una sèrie d’obligacions que venen establides des que es va aprovar la Constitució el 1978. El govern, a governar complint la llei fil per randa i l’oposició, a fiscalitzar eixa tasca, però amb rigor, no amb mentires.
Aquests dies està parlant-se molt de la taxa del COR, que paguem tots els contribuents pel fem que generem. Òbric parèntesi. Cada persona origina 1,3 quilos de residus al dia. Si prenem com a base una família de quatre membres, tenim una producció anual que frega les dues tones per família. Si no existirà el reciclatge i anara tot directament a l’abocador, necessitaríem cada any un planeta i mig de recursos naturals. Tanque parèntesi.
Fou un govern autonòmic del PP el que va aprovar la llei 10/2000 de residus de la Comunitat Valenciana, que obligava els ajuntaments a consorciar-se. El mateix partit que governava Gandia quan el juliol del 2012 va adscriure la ciutat al Consorci V5, que agrupa 93 municipis de les comarques de la Costera, la Safor, la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés i la Vall d’Aiora-Cofrents. I dit açò, convé remarcar qui mana en el consorci, atés que el PP de Gandia està volent fer creure als gandians que és el PSPV qui governa l’esmentat consorci.
Diputació i Generalitat
La Diputació Provincial –en mans del PP i la Vall d’Albaida ens Uneix- i la Generalitat – PPVox- tenen el 40% del pes decisori. La resta es distribueix per criteris poblacionals entre els 93 municipis. Així que és fàcil deduir que no som precisament els socialistes els que governem el consorci, que ja ha cremat a una presidenta –l’alcaldessa de Bellús, Susanna Navarro (PP), qui va dimitir ara fa un any, i substituïda per l’alcalde de la Font de la Figuera, Elio Cabanes, també del PP. Per tant, queda desmuntat el relat de què els socialistes hem apujat la taxa del reciclatge. L’ha pujada el PP. Però si governàrem nosaltres, possiblement hauríem fet el mateix.
El COR no disposa de cap instal·lació de tractament del fem que originem els municipis consorciats, unes 130 tones anuals, que han de ser tractades en plantes situades a Algímia d’Alfara, Caudete de las Fuentes o Guadassuar. Els costos del combustible són cada vegada més elevats i són sufragats pels veïns, en tant que la taxa s’obté de la divisió del preu del tractament d’eixes 130 tones, pel nombre d’unitats fiscals. I no poden els ajuntaments assumir eixes despeses, en tant que la legislació nacional i europea aplica el principi de “qui contamina, paga”. Estaria millor que el PP, que governa Diputació, Generalitat, i el COR, fera pedagogia i explicara tot açò als veïns.
Segona mentira
I anem a la segona mentira: l’alcalde de Gandia no és el vicepresident del COR. José Manuel Prieto va dimitir fa un any, fart de la falta de rumb de la direcció del consorci. En tres anys de PP hem anat arrere, com els carrancs, han desfet tot allò que construírem en dues legislatures. Davall la presidència de Roger Cerdà (PSPV) i Vicent Muñoz (Compromís), posarem llum en la foscor. De les baralles internes de l’etapa anterior –busqueu en el cercador Vicent Parra-Alfonso Rus- es va passar al consens entre totes les forces polítiques.
Establírem un nou Pla de Gestió. Va quedar descartat el projecte de la macroplanta de Llanera i es va apostar per plantes de tamany mitjà situades estratègicament en cada comarca per a abaratir els costos, gràcies a la proximitat. L’equip tècnic del consorci feu un gran treball del qual hui no queda res. Estem infinitament pitjor que fa tres anys perquè no sabem cap on anem. Ma mare acostumava a dir que per a contar mentires cal tindre molta memòria. Jo afegisc, igual que per a ballar o cuinar una Fideuà, cal tindre gràcia.
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