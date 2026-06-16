Premio a la fidelidad: El Club de Fútbol Gandia propone a sus socios mantener los precios de pases para la próxima temporada

La Junta Directiva del CF Gandia ha convocado formalmente a todos los socios de la entidad a la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo martes 30 de junio de 2026 en la Sala de Conferencias de Fomento (Calle Sant Francesc de Borja, 56). La cita iniciará su primera convocatoria a las 19:00 horas, mientras que la segunda convocatoria está programada para las 19:30 horas.

Esta convocatoria llega en un escenario de celebración para todo el entorno blanquiazul. Este año, el primero bajo la gestión de la nueva junta directiva, el primer equipo ha logrado proclamarse campeón de Liga y asegurar el consiguiente ascenso a la Lliga Comunitat.

Con el objetivo de premiar la fidelidad de la masa social y asegurar el crecimiento institucional, el club propondrá formalmente a los asistentes la medida de mantener los precios de los pases de socio de cara a la próxima campaña, facilitando así el respaldo al equipo en la nueva categoría.

Cierre y presupuesto

En el plano estrictamente administrativo y de gestión, la reunión se abrirá con la lectura y aprobación del acta anterior. Seguidamente, se abordará toda la información económica del club, un bloque que comprende tanto el cierre del ejercicio de la Temporada 2025/2026 como la presentación y votación del presupuesto diseñado para competir en la Temporada 2026/2027.

A continuación, y tras la votación de la propuesta de las cuotas de los socios, se debatirá y notificará la reestructuración interna del órgano rector mediante la entrada y salida de miembros en la Junta Directiva.

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La asamblea concluirá con el habitual espacio destinado a los ruegos y preguntas, donde los socios podrán exponer de manera directa sus consideraciones al club.