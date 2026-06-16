El sindicato CSIF pide a la Generalitat Valenciana más personal para ampliar los horarios en los consultorios médicos de las playas de la Safor

El sindicato CSIF considera imprescindible reforzar con los efectivos necesarios los consultorios médicos auxiliares de playas de la Safor para poder ofrecer la mejor atención en el periodo estival. En este sentido, plantea a la Generalitat Valenciana la importancia de aumentar las contrataciones con el objetivo de ampliar el horario de los centros del litoral de Piles o Bellreguard.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora el esfuerzo del departamento de la Safor en gestionar los recursos que le llegan desde Conselleria. "Estamos entre dos áreas de difícil cobertura y sin conseguir la declaración de ese mismo estado reclamado en múltiples ocasiones pese a encontrarnos en una zona sobrepasada durante todo el año, especialmente en periodo estival", subraya el sindicato.

La central señala que el plan de vacaciones se ha centrado en ofrecer parámetros similares a los de la temporada de verano pasado. No obstante, considera que Conselleria debe de dar un paso más para mejorar la atención, que igualmente debería de pasar por esa declaración de departamento de difícil cobertura.

Más presupuesto y personal

CSIF explica que el consultorio de playa de Bellreguard abrirá, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, media mañana con la misma plantilla que también cubrirá, durante la otra mitad de la mañana, Piles. El sindicato hace hincapié en que un incremento de contratación de personal podría permitir cubrir cada uno de estos consultorios durante toda la mañana.

La central sindical incide en esta línea de refuerzo de personal en los consultorios sobre la base de nuevas contrataciones y nunca detrayendo de otros centros, ya que esto provocaría que se debilitaran las plantillas. En ese sentido pide una mayor dotación de presupuesto y personal para ofrecer las condiciones adecuadas a los profesionales sanitarios, de manera que puedan atender con todos los medios en las playas.

CSIF señala que el modelo de Miramar, con un consultorio que atiende por la mañana y tarde y también cubre parte del fin de semana, constituye un buen ejemplo para replicar en la costa de otras poblaciones de la Safor cuya cifra de habitantes aumenta de manera notable en verano.

En esta línea explica que, por ejemplo, el de Daimús abre únicamente por la mañana y si ocurre alguna incidencia fuera de ese horario la asistencia recae en los puntos de atención continuada de Bellreguard, Oliva o Tavernes de la Valldigna.