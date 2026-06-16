Tavernes renueva casi dos kilómetros de caminos rurales para mejorar la seguridad y la agricultura
Las ayudas del Ministerio de Agricultura han permitido mejorar el pavimento del Tercer Camí del Groguet, el paso de Ubab, la acequia del Rastrell y el camino de la Tramutxa-Golfo
El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha completado el asfalto de casi dos kilómetros de camino rural en el término municipal, concretamente el Tercer Camí del Groguet, el paso de Ubab, la acequia del Rastrell y el camino de la Tramutxa-Golfo. La situación ha permitido renovar el pavimento de unos viales que presentaban un importante deterioro por el paso del tiempo y el uso continuado, mejorando así las condiciones de la circulación y la seguridad de los conductores.
Los trabajos se han llevado a cabo en caminos que son propiedad de la Comunitat de Regants de les Partides d’Arrossars de Tavernes de la Valldigna de forma coordinada con el ayuntamiento y el presidente de la entidad, Juan Vicente Grau, para determinar las necesidades.
Las obras han sido ejecutadas por la empresa pública Tragsa y han sido financiadas a través de las ayudas extraordinarias a los municipios afectados por la dana, habilitadas por el Ministerio de Agricultura para la recuperación de las infraestructuras agrícolas.
La alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, ha destacado que "esta actuación era muy necesaria porque permite recuperar caminos fundamentales para la actividad agrícola de nuestro término municipal y, por tanto, desde el ayuntamiento hemos trabajado conjuntamente con el sindicato, la empresa pública y el ministerio para impulsar estas actuaciones de mejora y dar respuesta a las necesidades de nuestros agricultores”.
Por su parte, el concejal de Agricultura, Zeus Grau, ha remarcado que “la colaboración con el Sindicat de Regs ha sido clave para identificar las actuaciones más urgentes y, con este asfalto, mejoramos la seguridad, facilitamos el acceso a las explotaciones agrícolas y contribuimos a mantener en buenas condiciones una red de caminos esencial para el desarrollo de la actividad agrícola”.
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