UCIN celebrará el sábado su Congreso Nacional en Oliva y proclamará a Salvador Llopis candidato a la Alcaldía

El Centre Polivalent de Oliva acogerá este sábado, 20 de junio, el V Congreso Nacional de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), partido socio en el Gobierno de Oliva, y que servirá, además para proclamar la candidatura del portavoz municipal, Salvador Llopis, para las próximas elecciones municipales de 2027, siendo así la primera formación política en la Safor en dar a conocer a su candidato.

El evento, según informaron fuentes del partido, se centrará en el municipalismo, en la renovación de la dirección del partido a nivel nacional y los preparativos de cara a las elecciones municipales de 2027. El Congreso Nacional de UCIN tendrá como lema “El momento es ahora. Municipalistas”. Todavía están abiertas las inscripciones por internet para poder participar en el mismo.

El viernes 19 de junio de 17 a 19 horas tendrá lugar la recepción y entrega de acreditaciones y credenciales a los delegados e invitados al evento además de reparto de documentación. El sábado día 20 se iniciará con la recepción y credenciales.

Arrancará el congreso a las 10 horas con la apertura oficial con el saludo del comité organizador y de Gemma García, la actual coordinadora de UCIN Comunitat Valenciana, además del saludo del propio Salvador Llopis, teniente de Alcaldía y concejal de Turismo y Playas.

A las 11 horas tendrá lugar una mesa redonda para abordar el futuro de UCIN con la participación de los coordinadores autonómicos y provinciales. Desde el mediodía mesa redonda para contar las experiencias de los concejales de UCIN desde la oposición en diversos municipios y a las 13 h otra para contar las experiencias desde el gobierno de los respectivos ayuntamientos donde tienen representación.

Tras el almuerzo, por la tarde se constituirá la mesa del congreso, con la elección de presidente, vicepresidente y secretarios de la mesa y aprobación del orden del día. Después se dará el informe del presidente de UCIN, tendrá lugar la presentación y debate de la ponencia de estatutos, exposición y debate de la ponencia política y finalmente presentación de candidaturas. A las 18 h se celebrarán las elecciones de los órganos de dirección y tras la clausura se dará a conocer el nuevo equipo de trabajo.