Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen logopeda ValènciaProtestas educaciónFalla de la SequiotaDimite Amparo Ortsgorrillas playa ValènciaRafa Mir cárcelNotas de corte Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

UCIN celebrará el sábado su Congreso Nacional en Oliva y proclamará a Salvador Llopis candidato a la Alcaldía

La formación independiente es la primera en la comarca de la Safor que ratificará a su cabeza de cartel para las municipales de 2027

Salvador Llopis.

Salvador Llopis. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miquel Font

Oliva

El Centre Polivalent de Oliva acogerá este sábado, 20 de junio, el V Congreso Nacional de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), partido socio en el Gobierno de Oliva, y que servirá, además para proclamar la candidatura del portavoz municipal, Salvador Llopis, para las próximas elecciones municipales de 2027, siendo así la primera formación política en la Safor en dar a conocer a su candidato.

El evento, según informaron fuentes del partido, se centrará en el municipalismo, en la renovación de la dirección del partido a nivel nacional y los preparativos de cara a las elecciones municipales de 2027. El Congreso Nacional de UCIN tendrá como lema “El momento es ahora. Municipalistas”. Todavía están abiertas las inscripciones por internet para poder participar en el mismo.

El viernes 19 de junio de 17 a 19 horas tendrá lugar la recepción y entrega de acreditaciones y credenciales a los delegados e invitados al evento además de reparto de documentación. El sábado día 20 se iniciará con la recepción y credenciales.

Arrancará el congreso a las 10 horas con la apertura oficial con el saludo del comité organizador y de Gemma García, la actual coordinadora de UCIN Comunitat Valenciana, además del saludo del propio Salvador Llopis, teniente de Alcaldía y concejal de Turismo y Playas.

A las 11 horas tendrá lugar una mesa redonda para abordar el futuro de UCIN con la participación de los coordinadores autonómicos y provinciales. Desde el mediodía mesa redonda para contar las experiencias de los concejales de UCIN desde la oposición en diversos municipios y a las 13 h otra para contar las experiencias desde el gobierno de los respectivos ayuntamientos donde tienen representación.

Noticias relacionadas y más

Tras el almuerzo, por la tarde se constituirá la mesa del congreso, con la elección de presidente, vicepresidente y secretarios de la mesa y aprobación del orden del día. Después se dará el informe del presidente de UCIN, tendrá lugar la presentación y debate de la ponencia de estatutos, exposición y debate de la ponencia política y finalmente presentación de candidaturas. A las 18 h se celebrarán las elecciones de los órganos de dirección y tras la clausura se dará a conocer el nuevo equipo de trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia paraliza el caso del bebé tutelado de Oliva: «No se puede alegar incapacidad sin una valoración previa a los padres, aunque sean menores»
  2. La costa de Tavernes de la Valldigna, Gandia, Xeraco y el resto de la Safor gana terreno al tabaco al duplicar los espacios sin humo en un año
  3. Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna
  4. Lo que vivimos en el Triatlón de Tavernes de la Valldigna no lo habíamos visto nunca. El mar estaba minado de medusas
  5. Fallece un hombre mientras se bañaba en la playa de Daimús
  6. Tavernes de la Valldigna suspende el concierto de Beret en Del Poble Fest tras su detención por presunta agresión sexual
  7. La mejor fideuà del mundo se cocina en Asturias
  8. El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera

Cuarenta socorristas y diez agentes de la Policía Local vigilan cada día el mar y la arena de la playa de Gandia

Cuarenta socorristas y diez agentes de la Policía Local vigilan cada día el mar y la arena de la playa de Gandia

Gandia destina este año 360.000 euros en actuaciones para reducir el riesgo de incendios forestales

Gandia destina este año 360.000 euros en actuaciones para reducir el riesgo de incendios forestales

La Generalitat rebutja la planta solar prevista a Tavernes de la Valldigna per estar en sòl inundable

La Generalitat rebutja la planta solar prevista a Tavernes de la Valldigna per estar en sòl inundable

Este es el primer partido político de la Safor que proclamará a su candidato a la Alcaldía para 2027

El sindicato CSIF pide a la Generalitat Valenciana más personal para ampliar los horarios en los consultorios médicos de las playas de la Safor

El sindicato CSIF pide a la Generalitat Valenciana más personal para ampliar los horarios en los consultorios médicos de las playas de la Safor

Cáritas Gandia celebra la segunda sesión de "Café con Éxito": El atleta medallista paralímpico Héctor Cabrera explica en el CAI "la regla de los tres ochos"

Cáritas Gandia celebra la segunda sesión de "Café con Éxito": El atleta medallista paralímpico Héctor Cabrera explica en el CAI "la regla de los tres ochos"

La Generalitat rechaza la planta solar prevista en Tavernes de la Valldigna por estar en suelo inundable

La Generalitat rechaza la planta solar prevista en Tavernes de la Valldigna por estar en suelo inundable

Gandia estrena un aula de alta tecnología para los exámenes teóricos del carnet de conducir a los que concurren más de 6.000 aspirantes cada año

Gandia estrena un aula de alta tecnología para los exámenes teóricos del carnet de conducir a los que concurren más de 6.000 aspirantes cada año
Tracking Pixel Contents