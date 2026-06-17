El artista olivense Nart One confecciona el mural que conmemora el 50º aniversario de la Federació de Moros i Cristians

La Diputación de València ha concedido a la Federació de Moros i Cristians de Oliva una ayuda para la elaboración de un mural de arte urbano con motivo de la celebración del 50 º aniversario de la entidad.

La pintura representa una interpretación libre y creativa del futuro de la fiesta y su continuidad, con el objetivo de transmitir la evolución de la celebración, incorporar nuevas miradas y tecnologías, pero sin perder su esencia. El presidente de la federación, Lluís Gregori, ha señalado que pidieron “varias propuestas, elegimos la de Nart One valorada en 9.000 euros y remitimos la documentación a la Diputación para que nos ayudara”.

La obra será desarrollada por el artista olivense Nicolau Gosp Pellicer, conocido como “Nast One” y se ubicará en el conocido párking de las Canestones, junto al edificio de la plaza del ayuntamiento. Una pieza para destacar las nuevas generaciones que toman el revelo con orgullo, innovación y diversidad, además de enriquecer la fiesta con una visión moderna, dinámica y optimista. Sin romper con la tradición, el trabajo integrará el pasado, presente y futuro de esta celebración.

Se integrarán de manera simbólica o directa diversos elementos, entre ellos el templo de Sant Roc, el desembarco en la playa de la Mitja Galta, la avenida Loygorri como centro de los desfiles, la iconografía propia de los Moros i Cristians y la identidad de Oliva, así como su entorno.

Con esta iniciativa buscan un estilo poderoso, con un gran impacto visual y de personalidad propia, con el fin de fomentar el desarrollo de la cultura a través de manifestaciones, celebraciones y actuaciones.

Anteriores creaciones

Nart One ya hizo su primer mural para la federación, ubicado en los bajos del bar restaurante el Pelut del barrio del Raval. En él reflejaba la llegada de los festeros al punto de encuentro, una cita habitual en las celebraciones de la fiesta, especialmente en la diana con los trabucos.

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El segundo trabajo que realizó, se encuentra ubicado en la parte trasera del polideportivo municipal, concretamente en la zona del Vall de les Fonts, en el que plasma la igualdad de las razas en la infancia. Ahora, trabaja en su próximo mural, situado en las instalaciones del colegio público Santa Anna de la localidad.