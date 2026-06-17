Aumenta la familia en Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia: el pívot ilicitano de 2,14 metros, Sergio Mendiola, nuevo fichaje

Sergio Mendiola Díez (Elche, 6 de octubre de 1996; 2,14 metros) se convierte, a sus 29 años, en el segundo fichaje del conjunto de Gandia de la Segunda FEB dirigido por Alejandro Mesa para afrontar la temporada 2025/26.

Formado en su localidad natal, Mendiola fue captado en edad temprana por Unicaja Málaga. Posteriormente, en categoría júnior, se incorporó al Viten Getafe, equipo vinculado al Baloncesto Fuenlabrada, donde disputó dos temporadas en LEB Plata (2014/15 y 2015/16).

Tras su etapa en Madrid, en 2017 recaló en el UCAM Murcia. Estuvo integrado en la dinámica del primer equipo y llegó a debutar en la Liga ACB. Durante la temporada 2018/19 jugó cedido en el Real Murcia Baloncesto, en LEB Plata, quedándose a las puertas del ascenso a LEB Oro tras caer en la final frente al CB Almansa.

En el verano de 2019 se incorporó al HLA Alicante, recién ascendido a LEB Oro, también en calidad de cedido por el UCAM Murcia. Un año después fichó por el CB Almansa, donde disputó 26 encuentros en LEB Oro, promediando 6,1 puntos y 3,6 rebotes en 14,7 minutos por partido.

Experiencia

En la temporada 2021/22 comenzó el curso en el Club Melilla Baloncesto, también en LEB Oro. En febrero de 2022 se incorporó al equipo vasco del Juaristi ISB hasta final de temporada, antes de iniciar una nueva etapa en el FC Cartagena CB, en Segunda FEB. En abril de 2023 reforzó al Club Bàsquet Prat para disputar los playoffs de ascenso.

Mendiola entra a canasta en un encuentro de competición / UpB Gandia

Durante la campaña 2023/24 defendió los colores del Palmer Basket Mallorca en Segunda FEB, la temporada siguiente la 2024/25 militó en La Salud Archena y el pasado curso lo hizo en el Grupo Oeste de Segunda FEB con el C.B. Toledo. En su último equipo, disputó 30 partidos a más de 20 minutos de promedio, 11,6 puntos y 6,5 rebotes totales.

Internacional

En el plano internacional, Sergio Mendiola ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española, participando en el Campeonato de Europa Sub-16 de 2012 y en el Europeo Sub-18 de 2014.

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Con su incorporación, Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia suma experiencia, presencia física e intimidación en la pintura de cara a una temporada exigente en Segunda FEB. mendiola es un cinco puro y duro por su envergadura.