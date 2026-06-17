Bisila Bokoko compartirá en Gandia su experiencia vital y cómo transformar el miedo en crecimiento personal

La Casa de Cultura de Gandia acogerá este jueves, 18 de junio, a las 19 horas, la presentación del libro “El miedo y yo”, de la empresaria valenciana de origen guineano Bisila Bokoko. El acto está organizado por la Fundación Vicky Foods con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia.

En el libro, la autora comparte su experiencia vital y ofrece una reflexión sobre la manera de convertir el miedo en una oportunidad de crecimiento personal y profesional. La obra combina vivencias personales, reflexiones y herramientas prácticas para afrontar los retos de la vida con confianza y determinación. El acto estará abierto al público y supone una oportunidad única para conocer de cerca su testimonio.

La concejala de Participación Ciudadana, Liduvina Gil, ha destacado durante la presentación del evento la importancia de la colaboración con Vicky Foods, "una empresa referente en la localidad que ha contribuido a proyectar el nombre de Gandia y de la Safor alrededor del mundo".

Gil ha agradecido especialmente a Mariola Juan, consejera delegado del grupo Vicky Foods y responsable de la estrategia de internacionalización de la compañía, así como a la organización del evento, que hayan escogido a Gandia como sede para la presentación de esta obra. “Estoy convencida de que las personas asistentes disfrutarán de una tarde muy especial, llena de emociones, aprendizajes y reflexiones de la mano de una extraordinaria comunicadora”, ha señalado la concejala, quien también ha animado a la ciudadanía a participar en el acto.

Por su parte, Mariola Juan ha agradecido al ayuntamiento su implicación y acogida. Según ha explicado, la Fundación Vicky Foods ya tuvo la oportunidad de contar con Bisila Bokoko en una actividad celebrada anteriormente en Villalonga, experiencia que motivó a la organización a ampliar la iniciativa y compartirla ahora con la ciudad de Gandia.

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Fernández ha calificado de “lujo” la presencia de Bokoko, a quien ha definido como "una de las voces más destacadas en el ámbito internacional del liderazgo y empoderamiento personal". La autora valenciana fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Nueva York y actualmente es fundadora y CEO de una empresa internacional de desarrollo empresarial. Además, impulsa numerosos proyectos educativos y de alfabetización en África.