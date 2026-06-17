Coherente y necesaria: "La Oficina de Prevención de Delitos de Odio en Gandia nos da respaldo y herramientas para que la gente se sienta libre y exprese su diversidad de género"

Ximo López es el coordinador general del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor-Valldigna (CLGS LGTBI). Para él es fundamental la existencia en Gandia de la Oficina de Prevención de Delitos de Odio, que está en marcha desde este pasado martes en la calle Tossal.

"Es una iniciativa que también responde a la presión que hemos realizado desde nuestro colectivo para contar con un servicio de estas características y ahora se convierte en realidad", puntualiza López, quien añade que "esta oficina va en paralelo al Plan de Diversidad de Gandia que hemos solicitado al ayuntamiento como lo hay en otras localidades".

La oficina, según Ximo López, debe ir de la mano del colectivo y por eso "estamos en contacto con la técnica especialista por si llega el momento de atender un caso que podamos poner también todos nuestros recursos para que la atención sea más completa".

El coordinador del colectivo comarcal espera que "la oficina tenga continuidad porque, parece ser, solo va a estar abierta hasta final de año. Además, queremos que amplíe el horario de prestación del servicio"

Gandia, en opinión de López, "no es una ciudad complicada ni hostil para la diversidad de género, está en la media de ciudades grandes del estado. Eso sí, es un poco conservadora y se impone la apariencia. Por eso hay gente del colectivo que aún no se siente absolutamente libre para poder expresar su diversidad de género, identidad u orientación sexual".

Rotundo apoyo

Pablo Jurado, presidente de Independence Gay Asociación, también valora muy positivamente la creación de esta oficina: "Nos da respaldo y herramientas, y sobre todo, garantiza que los casos se analicen con rigor antes de lanzar denuncias que puedan volverse en contra".

Piensa Jurado que "en Gandia ya hemos tenido experiencias complicadas y esto nos parece un paso coherente y necesario. Así que mostramos nuestro más rotundo apoyo a esta iniciativa por parte del gobierno municipal".

La verdad es que "Gandia ha dado pasos muy visibles en favor de la diversidad. No podemos garantizar al 100% que ya lo sea en todo momento, pero estamos en el buen camino".

Autoridades y representantes de colectivos en la exhibición de una pancarta en el balcón del Ayuntamiento de Gandia / Levante-EMV

Un ejemplo clave, destaca Jurado, "es haber traído la gala de Mister Gay desde el departamento de Turismo, que crece cada año. Además, se ha unido al Pride de Gandia, y entre ambos eventos, le han dado a la ciudad una gran semana. Los datos lo dejan claro: cada año crece y crece. En definitiva, vamos avanzando y eso se nota".

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Coordinación policial

En opinión del presidente de esta asociación, "sabemos que no es lo habitual que una ciudad como Gandia cuente con dos colectivos LGTBI, pero podemos estar satisfechos con la respuesta coordinada de los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Local, el gobierno municipal y los colectivos. Todos han estado a la altura, con un trabajo conjunto. Ahora, esta oficina se suma y nos permite coordinar mucho mejor cada caso, evitando que cada parte actúe unilateralmente".