El Consell de Xiquetes i Xiquets del Real de Gandia presenta sus propuestas de mejora para el municipio

El pasado lunes, 15 de junio, tuvo lugar en el Real de Gandia el acto de cierre del curso del Consell de Xiquetes i Xiquets. Los niños hicieron entrega al alcalde, Gustavo Mascarell, y al concejal de Participación Ciudadana, Vicent Signes, del informe final de propuestas de mejora para el municipio.

Se trata de unas propuestas que han trabajado a lo largo del curso con el objetivo de que el equipo de gobierno las estudie y las haga realidad, en la medida de lo posible.

Además, los niños presentaron una campaña de concienciación sobre diversidad e igualdad. Hicieron la lectura del manifiesto y explicaron el diseño de los carteles que estarán colgados en diferentes puntos de la localidad.

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El alcalde ha comentado que “tenemos unos grandes consejeros que han trabajado durante todo el año. Tomamos nota de lo que han comentado y tenemos en cuenta las propuestas presentadas, algunas ya están en marcha y otras estarán en breve. Así da gusto hacer las cosas, cunado ves que la gente joven se implica en la mejora de nuestro municipio, mi más sincera enhorabuena”.