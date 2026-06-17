La Federació de Moros i Cristians de Oliva celebra este sábado los actos para conmemorar su 50º aniversario

La Federació de Moros i Cristians de Oliva ha dado a conocer el programa de los actos centrales del 50º aniversario de la última etapa festera, que se celebrarán el próximo sábado, 20 de junio, en esta localidad de la Safor bajo el lema “Tornem a la Fira” (1975-2025).

La jornada arrancará a las 7.30 horas de la mañana con la concentración en el párking del conservatorio para la Diana Musical Matinal, que saldrá a las 8 horas, acompañados por la Associació Artístico-Musical de Oliva (AMMO), siguiendo el recorrido tradicional.

Desde las 10 horas habrá una feria infantil en el paseo Gregori Maians con diversos talleres junto a la presencia de los abanderados y abanderadas como figuras infantiles de la fiesta de Moros i Cristians.

El acto central será por la tarde, desde las 19 horas, donde habrá una concentración de todos los festeros junto a los músicos en la plaza del ayuntamiento, donde tendrá lugar el parlamento del Àngel Anunciador, con el fin de recuperar esta figura histórica, y que dará lugar a la proclamación oficial de las fiestas.

Seguidamente, se llevrá a cabo la interpretación conjunta del Himno Oficial de las fiestas de Moros i Cristians de Oliva, “Oliva 1990”, del maestro Miguel Villar. A las 20 horas dará comienzo el inicio de la entrada histórica, que siguiendo el itinerario que tuvo el primer desfile festero, empezará desde la plaza del ayuntamiento hasta el parque de la estación.

En el mismo participarán la escuadra pionera de los “Moros del Metall”, además de todas las desfiladas de ambos bandos, acompañados por los cargos festeros de toda la historia de los Moros i Cristians de Oliva, incluido todos los capitanes y embajadores vivos, además de abanderados oficiales.

Al finalizar, tendrá lugar la representación de un fragmento de las “Embaixades” y, para concluir, el disparo de arcabucería por parte de los arcabuceros oficiales de las filades en el mismo parque de la estación.

Desde las 22 horas se reunirán el grupo de festeros en el Parc de l'Estació, donde habrá una gran cena de confraternización popular a base de puchero. Los tickets se han puesto a la venta a 30 euros.

Desde las 12 de la noche, se celebrará la gran fiesta, con el acompañamiento de la charanga de la AAM del Real de Gandia, que se prolongará hasta la madrugada con las filaetes, con el fin de integrar a las personas de todas las comparsas festeras asistentes.

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