Gandia a la Mar llega a su tercera edición con nuevos espacios culturales y una guía interactiva para facilitar la experiencia a los visitantes

Gandia impulsa su estrategia turística con más acciones promocionales, programaciones renovadas y nuevas incorporaciones. La concejala de Turismo, Balbina Sendra, ha presentado esta mañana el balance de gestión del departamento durante estos últimos seis meses y las principales novedades de la programación estival “Gandia a la Mar”, una iniciativa que llega a su tercera edición y que se consolida como una de las principales herramientas de promoción y dinamización turística de la ciudad.

Durante la reunión se ha analizado los resultados obtenidos en materia de promoción, calidad turística y captación de ventas, así como las acciones previstas para los próximos meses.

Sendra ha querido agradecer la implicación del tejido turístico local y ha destacado que “el trabajo conjunto con el sector es fundamental para continuar construyendo una estrategia turística sólida y ambiciosa que permita a Gandia continuar creciendo como destinación”.

Más de 20 acciones promocionales

Durante el primer trimestre del año, el departamento de Turismo ha desarrollado más de veinte acciones promocionales y estratégicas, entre las cuales destacan la participación en ferias y encuentros profesionales celebradas en Madrid, Londres, Berlín, Barcelona, Valladolid, Galicia, Bilbao, Zaragoza, Navarra, València y San Sebastián. Estas acciones han permitido reforzar la presencia de la ciudad en los principales mercados emisores y establecer nuevos contactos con profesionales del sector turístico.

Crecimiento en comunicación digital

Uno de los aspectos más destacados del balance ha sido la evolución de la comunicación digital de Visit Gandia. “Entre 2025 y 2026 hemos hecho un paso muy importante en comunicación digital y marketing turístico. Era fundamental conectar mejor con el público, con el sector y nuestras estrategias de promoción”, ha señalado la concejala.

En referencia al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (Sicted), Gandia ha aumentado hasta 167 el nombre de establecimientos adheridos, once más que el año pasado, consolidándose como la segunda destinación de la Comunitat Valenciana en volumen de empresas certificadas.

“Ser la segunda destinación de la Comunitat en distintivos, Sicted demuestra el compromiso de nuestras empresas con la calidad y la mejora continua de la experiencia turística”, ha afirmado Sendra.

La responsable municipal ha subrayado que el sistema de calidad se ha convertido en una red de trabajo colectivo que ha permitido organizar once jornadas técnicas centradas en la sostenibilidad, turismo deportivo, cultura, patrimonio, música, turismo LGTBI y fiestas de interés turístico.

“Gandia a la Mar” refuerza la sostenibilidad social y la identidad local

La concejala también ha presentado la nueva edición de “Gandia a la Mar”, una programación que nació hace tres años con el objetivo de trasladar al frente marítimo la identidad cultural, festiva y patrimonial de la ciudad.

“Cuando hablamos de sostenibilidad solemos pensar en la dimensión económica o medioambiental, pero en Gandia también trabajamos la sostenibilidad social. Queremos que la ciudad forme parte de la estrategia turística y que se sienta protagonista de ella”, ha explicado.

La programación contará nuevamente con la colaboración de entidades como las Fallas, la Semana Santa, el Tio de la Porra, la Muixeranga y, como novedad de este año, el colectivo vinculado a la festividad del Corpus Christi.

“Queremos que quien nos visite conozca qué es Gandia, cuál es nuestra esencia y cuáles son nuestras tradiciones. Esta autenticidad es uno de nuestros principales valores como destinación”, ha añadido.

Nuevos espacios

Entre las novedades de este verano destaca la ampliación de la oferta musical con la consolidación de “Música al Jardí”, una propuesta que tuvo una excelente acogida el año pasado. Además, el jardín del Baladre se incorpora como nuevo escenario cultural con la creación de las “Nits del Baladre”, que acogerán conciertos y actividades en un entorno singular cerca del mar.

La programación mantendrá también las actividades de cine, deportes, juegos infantiles y espectáculos familiares que se desarrollarán a lo largo de toda la temporada de verano.

Nueva guía interactiva para los visitantes

Como novedad el ayuntamiento editará un folleto específico con toda la programación de verano, que incluirá mapas de localización de escenarios y aparcamientos, además de dos códigos QR.

Uno de ellos permite acceder a una encuesta de satisfacción para recoger la opinión de los visitantes y residentes, mientras que el segundo conectará directamente con la plataforma Visit Gandia y la Agenda 365, desde donde cada usuario podrá configurar una agenda personalizada según las fechas de estancia e intereses.

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“Queremos facilitar al máximo la experiencia de quien nos visita y que puedan descubrir no solo la programación de la playa, sino también toda la oferta cultural, patrimonial y natural que Gandia ofrece durante todo el año”, ha concluido la concejala.