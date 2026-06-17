Gandia, Miramar, Xeresa, Ròtova, Beniflà, Barx, Simat y Benifairó siguen sin contenedor marrón

Más de la mitad de la población de la comarca de la Safor sigue sin tener en su municipio la opción de separar la fracción orgánica, con el tan traído y tan llevado contenedor marrón. Aunque es cierto que en los últimos años, poco a poco, este recipiente se ha venido implantando en la comarca, todavía hay ocho ayuntamientos que no lo tienen. Los más rezagados son Gandia, Miramar, Xeresa, Ròtova, Beniflà, y tres más pertenecientes a la Valldigna: Barx, Simat y Benifairó.

Entre todos, lógicamente con el mayor peso demográfico de Gandia, suman 96.884 habitantes, el 51,4 % de los 188.179 residentes en la Safor. El contenedor marrón es todavía una asignatura pendiente. Y aún falta mucha concienciación por parte de la ciudadanía, puesto que donde sí lo tienen tampoco está funcionando como para tirar cohetes, según reconocen los alcaldes consultados.

Y no tenerlo, o tenerlo en las calles pero usarlo poco, es una de las razones por las cuales se ha disparado este año el precio de su tasa de la basura por parte del Consorcio de Residuos V5 (COR), con un encarecimiento medio de 20 euros respecto del año pasado, como ya informó Levante-EMV, debido al aumento en los costes de tratamiento.

Los ayuntamientos pueden optar por tener el contenedor marrón abierto, o cerrado con llave. Esta llave se facilita a los vecinos interesados en separar la orgánica presentando una instancia al ayuntamiento. Los más modernos cuentan con un sistema inteligente a través de una tarjeta o con el móvil. En Oliva, por ejemplo, por ahora están abiertos aunque los contenedores están preparados para este último sistema. Otros aplican una recogida puerta a puerta en algunos sectores del municipio.

La medida de introducir el contenedor marrón depende de los municipios, y no de los consorcios. Pero la Unión Europea obliga, en cualquier caso, a separar en origen (papel y cartón, envases ligeros, vidrio, y también la materia orgánica) para ir reduciendo la cantidad de basura que va al contenedor gris, también llamado de "resto".

La Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE de 19 de noviembre, estableció la obligación que los Estados miembros preparasen programas de prevención de residuos. Según los objetivos que marca esta directiva para el año 2025 había que separar en origen un 55 %, un 60 % en 2030 y un 65 % en 2035.

A nivel autonómico, el nuevo Plan Integral de Gestión de Residuos de la Comunitat Valenciana 2018-2022 fijó un objetivo del 50 % para el reciclaje del residuo doméstico generado para el año 2019. Este porcentaje iría incrementándose anualmente hasta llegar al 70% en 2022. Pero el propio COR reconoce que pocos municipios están cumpliendo con estos objetivos.

En la Safor la recogida del marrón la suele hacer la empresa Joaquín Lerma, que lleva los residuos a la planta de transferencia de Ròtova. Los municipios que más aventajados están con este contenedor son, hoy por hoy, Potries y la Font d'en Carròs. Este último fue el primero en implantarlo, en diciembre de 2021, y además de educadores ambientales y campañas pedagógicas con el lema "La Font Residu Zero" tiene un huerto urbano con una compostera para abonar.

Potries también es un referente y ha logrado un menor incremento de la tasa que el resto de pueblos gracias a la mayor separación en origen de sus vecinos.

Gandia todavía tiene que aprobar el Plan Local de Gestión de Residuos, que hace poco empezó a andar con una fase previa de consulta pública. Después debe pasar por la Junta de Gobierno Local, tras ello el COR y finalmente volver al ayuntamiento para ser ratificado por el pleno.

Mancomunidades al rescate

Las dos mancomunidades de la comarca, de la Safor y de la Valldigna, conscientes del "marrón" que supone para los ayuntamientos la recogida de la basura y el quinto contenedor, han echado una mano a los municipios. Por primera vez en su historia van a promover sendas contratas con esta finalidad.

En el caso de la Mancomunitat de Municipis de la Safor la iniciativa surgió a raíz de que en muchas localidades iban a vencer los respectivos contratos. Casi una veintena de municipios han delegado la competencia para hacer la tramitación administrativa conjunta, aunque cada municipio hará la aportación económica que le corresponde.

El pleno del ente comarcal de este martes tiene previsto aprobar una primera "tanda", correspondiente a los municipios de Miramar, Piles, el Real de Gandia y Beniarjó, por un valor de 11 millones para una duración de cuatro años. En el caso de Miramar y Piles también incluirá la limpieza viaria. La razón de que se aprueben primero estos cuatro es que ya tenían aprobados pliegos de condiciones técnicas.

Progresivamente se irán incorporando los siguientes municipios que ya han mostrado su voluntad de adherirse: Ador, Almiserà, Alfauir, Almoines, Bellreguard, Guardamar de la Safor, la Font d’en Carròs, Palma de Gandia, Palmera, Rafelcofer, Ròtova, Xeresa y Beniflà.

La Mancomunitat de la Valldigna también impulsa un gran contrato de recogida y transporte de la basura, para los municipios de Barx, Simat y Benifairó, por un valor de 4,1 millones de euros. Hace un año la convocatoria quedó desierta. Ahora la entidad ha hecho unas modificaciones para ver si hay más suerte. La convocatoria se abrió a principios de mes y las empresas tienen hasta el próximo 30 de junio para presentar ofertas.