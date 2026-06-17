Nuevo reconocimiento a la Fundació Espurna de Gandia: "El mejor premio es que las personas con discapacidad intelectual sean ciudadanos de pleno derecho"

El 29 de julio de 1996 nació la Fundación Espurna. La crearonn José Pedro García Canet y su esposa por su hija Cristina, a la que había que darle recursos para su discapacidad. El matrimonio podría haberse ido a Valeència en busca de soluciones, pero decidieron intentarlo en Gandia con el objetivo de poder atender a más gente. Así, en la Calle Noguera se abrió el primer local en régimen de alquiler.

Tres décadas después y con sede en la calle Sant Ramon, en el barrio del Raval de Gandia, esta entidad se ha convertido en un "gigante" de la inclusión social que aglutina a más de 300 personas entre usuarios con discapacidad intelectual, trabajadores, directivos y patronos, la gran mayoría de la comarca de la Safor-Valldigna.

"Mi padre, que era hijo de 'llauradors', se ha dedicado siempre a dar soluciones a los problemas planteados por los demás, especialmente por las familias con hijos discapacitados. Nosotros intentemos seguir la misma filosofía", apunta Charo García Sabater, la directora de la Fundación, hija de la presidenta y hermana de los patronos.

Todos los servicios que ofrece la Fundación Espurna de Gandia a través del Centro Ocupacional, el Centro de Día y el Centro de Atención Primaria están concertados. No se pagan cuotas, salvo en las viviendas tuteladas de Conselleria, que es la institución pública que asigna el presupuesto de cada año. "Optamos a los concursos públicos para obtener ayudas. Ahorramos, tenemos dinero para funcionar, sin malgastar, porque los recursos son públicos y hay que saber gestionarlos", destaca Charo.

La directora de Espurna de Gandia junto a un grupo de usuarios del centro / Salva Talens

Los pedidos que solicitan las empresas o entidades públicas a Espurna se cobran, pero los usuarios que elaboran los productos no tienen sueldo. Con lo que se ingresa, los padres quedan exentos de pagar algunas actividades.

Los usuarios van al centro en horario de 9 a 17 horas, mientras que las viviendas tuteladas están abiertas las 24 horas de los 365 días del año. Los pisos están concertados con la conselleria y ahora mismo viven 74 personas.

Buen talante

Espurna presume de tener unas buenas relaciones externas: "No tiene sentido enfrentarse a la administración ni a nadie, aunque hay cosas mejorables, por supuesto", dice la directora.

Uno de esos vínculos lo tiene con el Ayuntamiento de Gandia, entre otras razones, mediante la adjudicación a la Fundació Espurna del primer contrato público inclusivo impulsado desde el consistorio para el mantenimiento y conservación del parque de Sant Pere y del Periurbano en los distritos de Beniopa y Santa Anna, y que permite la creación de ocupación para personas vinculadas a la fundación, consolidando así un modelo de contratación pública comprometido con la inclusión social.

La Fundació Espurna también se distingue por organizar actividades externas sociales, deportivas, culturales y festivas. "Si lo hace todo el mundo, por qué no tenemos que hacerlo nosotros", añade Charo.

La directora tiene claro que se tiene que ser de una pasta especial para el cometido que realiza Espurna. "Hay que tener empatía, te tiene que gustar y necesitas vocación para realizar esta labor. Hay que entender, escuchar y disfrutar a y con los usuarios".

Las familias de los usuarios son clave. Es necesario un trabajo integral y conjunto entre "nosotros desde aquí y los familiares de las personas discapacitadas en casa. Es necesario tener buena relación porque necesitamos a gente implicada que responda ante las necesidades de sus hijos", subraya García Sabater.

El último reconocimiento...de momento

Espurna ha recibido recientemente el Premio de la Sociedad de Fomento de AIC al Reconocimiento Social: "Fomento es una entidad referente, que evoluciona con el tiempo como nosotros. Esta distinción se agradece y supone un impulso, un estímulo, una motivación más para nosotros. Es un reconocimiento al trabajo que hacemos" según la directora.

En opinión de la propia Charo García y sus hermanos que integran el Patronato de la Fundación Espurna, "nuestra misión es hacer a las personas con discapacidad intelectual ciudadanos de pleno derecho. Este premio nos empuja a seguir trabajando con la misma determinación que lo hacía nuestro padre. Nos recuerda que el tejido empresarial, la sociedad civil y las instituciones del llamado Tercer Sector tenemos la obligación de andar juntas, de la mano, para hacer una sociedad mejor. Los usuarios, que son el verdadero motor de la Fundación, son los que agradecen el premio".

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Otro premio especial en su día "nos lo otorgó en acción social la Universitat Politècnica de València. No lo pudo disfrutar mi padre, desgraciadamente, pero fue muy importante".