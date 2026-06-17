Primera Bienal Rural de Potries: Un trampolín para situar al municipio entre los referentes de la cerámica contemporánea
La programación incluye varias actividades entre el 26 de junio y el 3 de julio en la localidad de la Safor
La cerámica es el gran hilo conductor de la identidad material y simbólica de Potries. Durante generaciones, el pueblo ha vivido de la alfarería: ocho centros productivos activos, un sistema de hornos compartidos, talleres familiares que combinaban economía y afectos, técnicas transmitidas de madres a hijas, de artesanos a aprendices.
Desgraciadamente, en la década de los años 80 del siglo XX desapareció la profesión en Potries, pero esa memoria se ha mantenido en la arquitectura, en el paisaje y en la identidad de los "cassolers" y las "cassoleres".
Gracias a esto,y a mucho de esfuerzo colectivo y público, en 2015 abrió el Museo Cassoleria de Àngel Domínguez, en 2021 la Escuela-Taller de Cerámica " Les Vernissadores", que incluye un taller de ocupación y un centenar de alumnos semanales y en 2026 se celebra la 1.ª Bienal Rural de Cerámica de Potries.
Con sello propio
Este evento, según asegura el alcalde de Potries, Sergi Vidal, nace para transformar el renacimiento ceramista de Potries en un trampolín para posicionar al pueblo entre los referentes de la cerámica contemporánea: "Queremos consolidar el oficio, generar oportunidades profesionales y situar la cerámica y la artesanía como una fuente de economía sostenible".
La Bienal Rural de Potries tendrá identidad propia. No reproducirá modelos urbanos e internacionales, sino que se celebrará desde la escala del municipio: más íntima, más lenta y más atenta. Se hará poco a poco, con los recursos de una localidad pequeña, pero con mucha colaboración y creatividad.
Además, la Bienal también servirá para conectar la cerámica con otras disciplinas artísticas. Esta primera edición incluye un festival de danza, exposiciones de la Escuela-Taller, participación del Ministerio de Cultura y una fiesta final con "La Anfangà". Todo ello del 26 de junio al 3 de julio.
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