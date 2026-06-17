Una recompensa al compromiso, servicio y dedicación: Arantxa Sanchis Muñoz, Madrina de la Setmana Santa de Gandia de 2027:

La Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia ha anunciado tras la reunión de Hermanos Mayores el nombramiento de Arantxa Sanchis Muñoz como Madrina de la Semana Santa de Gandia 2027 y Camarera del Santísimo Cristo Resucitado.

Con esta designación, la Semana Santa de Gandia reconoce una trayectoria de compromiso, servicio y dedicación estrechamente vinculada tanto a la vida de hermandad como a la dimensión pastoral y comunitaria de la ciudad.

Arantxa Sanchis Muñoz, nacida en Gandia en 1979, pertenece a la Hermandad de la Sagrada Oración de Jesús en el Huerto. Es licenciada en Derecho por la Universitat de València. Ejerció la abogacía durante diecinueve años y actualmente desarrolla su labor profesional en la Administración de Justicia como gestora procesal.

Casada con Carlos Azara y madre de Marta y Raquel, toda la familia participa activamente en la Hermandad. Entre sus aficiones destacan la lectura y los viajes.

Vinculación

Desde joven ha mantenido una estrecha vinculación con la vida pastoral de la Insigne Colegiata de Gandia, donde desarrolló su labor como educadora Juniors y colaboró también como catequista de Primera Comunión, contribuyendo a la formación y acompañamiento de numerosas generaciones.

Su relación con la Semana Santa de Gandia hunde sus raíces en una profunda tradición familiar. Su abuelo paterno, Joaquín Sanchis, participó en la refundación de la Hermandad de la Sagrada Oración de Jesús en el Huerto. Su padre, Ximo Sanchis, desempeñó el cargo de Hermano Mayor durante ocho años. Su madre, Fely Muñoz, fue Madrina de la Semana Santa de Gandia en el año 2004 y Camarera del Cristo Resucitado, ostentando actualmente el cargo de Camarera de la Hermandad.

Arantxa inició su trayectoria en la Junta Directiva de la Hermandad con apenas 18 años. Entre 2001 y 2003 ejerció como Camarera, desempeñando posteriormente responsabilidades como secretaria y vicesecretaria. En la actualidad ocupa el cargo de Vicehermana Mayor. Además, es asamblearia de la Junta Mayor desde hace quince años, institución de cuya Junta Directiva también formó parte durante cuatro ejercicios.

La Madrina de la Semana Santa de Gandia 2027, en una imagen promocional / JMHSS Gandia

Este nombramiento supone el reconocimiento a una vida marcada por la fe, el compromiso con la tradición y el trabajo constante al servicio de la Semana Santa de Gandia.

Con motivo de este anuncio, Arantxa Sanchis ha manifestado: «Recibo este nombramiento con una inmensa emoción, con gratitud y también con un profundo sentido de la responsabilidad. Para mí supone un gran honor representar a la Semana Santa de Gandia y asumir este compromiso desde el servicio y el respeto hacia todas las hermandades y personas que forman parte de ella.»

Dedicatoria

Asimismo, ha querido tener unas palabras de recuerdo hacia quienes han marcado su camino: «Este reconocimiento tiene un significado muy especial por la historia de mi familia y por todo lo que he aprendido de mis padres y de tantas personas que me han acompañado dentro de la Hermandad y de la Iglesia. Afronto esta etapa con ilusión, humildad y con el deseo de estar a la altura de una tradición que forma parte de nuestra identidad.»

El próximo viernes 26 de junio tendrá lugar el acto de petición en los jardines de Fomento IAC.

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La nueva Madrina sucede en el cargo a Paula Cabanilles Escrivá, cofrade de la Hermandad del Descendimiento desde 2007, que inició su participación en las procesiones con apenas 4 años, siguiendo la tradición familiar.