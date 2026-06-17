El triatlón de las medusas de Tavernes de la Valldigna todavía colea: La Federación asume la responsabilidad y pide disculpas a los y las participantes

Tercer capítulo del serial sobre el triatló de las medusas en la playa de Tavernes de la Valldigna. Ahora es la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana la que se manifiesta en un comunicado hecho público a última hora de la tarde del martes.

Tras los hechos acontecidos el pasado domingo en el Triatlón de Tavernes de la Valldigna, y desde la prudencia, "hemos querido recabar la máxima información posible y reunirnos con las diferentes partes afectadas para poder emitir este comunicado". Así empieza la nota de prensa de la Federación.

El escrito añade que desde la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana "queremos pedir disculpas a todas las personas participantes que se vieron afectadas por la presencia masiva de medusas durante el segmento de natación. Somos conscientes del malestar, la preocupación y las consecuencias físicas que esta situación generó en numerosos triatletas, y lamentamos profundamente lo ocurrido".

Uno de los participantes es atendido tras ser víctima de las picaduras de medusas en el triatlón de Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

Según la Federación, la presencia de medusas es una circunstancia que se ha producido en ocasiones anteriores y durante las revisiones previas del circuito se había detectado su presencia, pero la concentración observada en ese momento no hacía prever la magnitud que alcanzó durante el desarrollo de la competición. Aún así, se decidió permitir el uso del neopreno, que con la temperatura marcada no lo estaba. Finalmente, la aparición de un banco de medusas de tal intensidad supuso una situación sobrevenida que alteró significativamente las condiciones previstas para la prueba, y que llevo a cambiar el circuito para las siguientes salidas, destaca la nota federativa.

Las decisiones no evitaron las consecuencias

No obstante, "somos conscientes de que las decisiones adoptadas no evitaron las consecuencias que finalmente se produjeron para numerosos participantes. Lamentamos profundamente lo sucedido y asumimos el compromiso conjunto de analizar en detalle todo lo ocurrido e identificar posibles áreas de mejora", se señala.

Desde la entidad federativa se agradece la labor del personal sanitario, voluntariado, oficiales, ayuntamiento, organización y todas las personas que colaboraron en la atención a los triatletas afectados. Su rápida actuación permitió ofrecer asistencia a un elevado número de participantes en un contexto especialmente complejo.

Noticias relacionadas

A todas las personas que sufrieron las consecuencias de este incidente, "queremos trasladarles nuevamente nuestra cercanía, nuestro apoyo y nuestro deseo de una pronta recuperación. Compartimos vuestra decepción por lo ocurrido y asumimos el compromiso de seguir trabajando para estar a la altura de la confianza que depositáis en nosotros cada vez que os ponéis un dorsal", concluye el comunicado.