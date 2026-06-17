La UD Beniopa refuerza su apuesta por la formación y los valore: La entidad abre inscripciones para la temporada 2026-2027

La UD Beniopa ya trabaja en la planificación de la temporada 2026/2027 y mantiene abierto el proceso de inscripción para todas sus categorías de fútbol base, desde querubín hasta juvenil.

Con casi 60 años de historia, el club continúa apostando por un modelo deportivo basado en la formación integral de sus jugadores, donde el crecimiento personal y deportivo avanzan de la mano.

La entidad amarilla y azul sigue consolidando un proyecto que combina aprendizaje, valores, compromiso y competición, ofreciendo a sus jugadores un entorno cercano donde desarrollarse tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El director general, Rafa Vizcaíno, ha querido destacar el trabajo que se viene realizando desde la estructura deportiva del club: "En la UD Beniopa tenemos muy claro que nuestra prioridad es seguir construyendo un proyecto sólido para nuestros jugadores y sus familias. Queremos que cada niño y cada joven que llegue al club encuentre un entorno donde aprender, disfrutar, competir y sentirse acompañado durante todo su proceso de crecimiento."

Directores

Vizcaíno también ha querido poner en valor la labor de la dirección deportiva y del cuerpo técnico de la entidad: "Detrás de cada entrenamiento y de cada partido existe un trabajo diario muy importante. Contamos con personas comprometidas que entienden el fútbol formativo como una herramienta educativa y que trabajan para sacar la mejor versión de cada jugador."

Por su parte, el director de metodología, Simi Morant, ha resaltado la importancia de mantener una línea de trabajo común en todas las categorías del club. "Nuestro objetivo es que todos los equipos compartan una misma identidad y una misma manera de entender el fútbol. Queremos formar jugadores con conocimientos, pero también personas con valores, capaces de trabajar en equipo, respetar a los demás y afrontar los retos que les plantea el deporte", ha dicho.

Morant ha querido destacar igualmente el papel fundamental de los entrenadores de la entidad. Según él, "los entrenadores son una pieza clave dentro de nuestro proyecto. Son quienes acompañan diariamente a los jugadores y quienes transmiten los valores que definen a la UD Beniopa. Su dedicación, compromiso y formación son fundamentales para seguir creciendo como club".

Las inscripciones están abiertas para las categorías querubín, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Las familias interesadas pueden obtener más información e inscribirse presencialmente en las oficinas de la UD Beniopa, ubicadas en el Polideportivo Roís de Corella, los lunes y miércoles de 18:00 a 20:30 horas.

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La UD Beniopa afronta esta nueva temporada con la ilusión de seguir formando generaciones de futbolistas y personas, manteniendo viva una historia que comenzó en 1966 y que continúa escribiéndose cada día gracias al esfuerzo de jugadores, entrenadores, familias, directivos y aficionados.