Vuelve a Gandia la batalla comercial: las grandes superficies piden libertad horaria en domingos y festivos

Varias empresas de grandes superficies comerciales de Gandia han vuelto a pedir a la Generalitat que el ayuntamiento extienda la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a todo el término municipal, no solo al Grau y playa, con el fin de que se les permita abrir todos los domingos y festivos que deseen, y no únicamente los que también afectan al pequeño comercio.

Sin embargo, el gobierno local argumenta que quiere abordar esta cuestión "con el máximo rigor y participación posible, garantizando que todas las voces implicadas en el sector comercial de la ciudad puedan ser escuchadas antes de adoptar una posición definitiva". Por ello el ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat una prórroga del plazo para emitir el informe requerido sobre esta petición.

Con este objetivo el ayuntamiento convocará el Consejo Local de Comercio, órgano en que están representadas las asociaciones del pequeño comercio, las grandes superficies y el conjunto de agentes económicos vinculados a la actividad comercial de Gandia. Será en este foro donde se analizarán las implicaciones de la propuesta y se recaudará la opinión de los diferentes sectores afectados.

Paralelamente se ha solicitado a la Universitat de València, a través de la Cátedra Joan Noguera, la redacción de un estudio donde se aborden "las características del tejido comercial de Gandia, las demandas de la ciudadanía y como la venta por internet y las grandes plataformas están modificando los hábitos de consumo".

El gobierno municipal considera que cualquier decisión relacionada con la regulación comercial "tiene que basarse en el consenso, el diálogo y la investigación del equilibrio entre los diferentes modelos de negocio que conviven en la ciudad".

Pequeño comercio

En este sentido, el Ayuntamiento de Gandia "reitera su compromiso con la protección y el fortalecimiento del comercio local, un sector estratégico que genera ocupación, dinamiza los barrios y contribuye de manera decisiva a la identidad y cohesión social de la ciudad. El pequeño comercio constituye uno de los principales motores económicos de Gandia y merece el apoyo de las administraciones públicas".

Al mismo tiempo, el consistorio mantiene su apuesta "por una ciudad abierta a la inversión y al desarrollo económico, Gandia continuará siendo una ciudad atractiva para la implantación de nuevas iniciativas empresariales y comerciales, incluidas las grandes superficies, la actividad de las cuales también contribuye a la generación de riqueza y ocupación", añaden.

Por eso, la posición que finalmente traslade el Ayuntamiento a la Generalitat tendrá en cuenta "el interés general de la ciudad, el modelo comercial que Gandia desea consolidar en los próximos años y las conclusiones que se desprendan del debate y la participación de los representantes del sector".