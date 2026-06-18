Arantxa Sanchis Muñoz ya ejerce de máxima representante de la Semana Santa de Gandia 2027: "Tener a mi madre que ya fue Madrina como referente, es todo un lujo"

Arantxa Sanchis Muñoz ha vivido su primer acto oficial como Madrina de Semana Santa de Gandia 2027 un día después de su nombramiento. El Ayuntamiento le ha ofrecido este jueves una recepción con el alcalde y el resto de autoridades locales, portavoces de los grupos políticos municipales. La protagonista ha llegado acompañada del presidente de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa, Emili Ripoll.

José Manuel Prieto le ha entregado un obsequio en nombre de la ciudad y, a continuación, ha asegurado que "es un honor para el Ayuntamiento de Gandia recibir a Arantxa: "Enhorabuena porque es un reconocimiento a su trayectoria e implicación en la Semana Santa de Gandia, en su parroquia la Colegiata, en su hermandad Sagrada Oración de Jesús en el Huerto, y la de su familia, nieta del refundador de su hermandad, su padre es directivo y su madre fue madrina de Gandia en 2004".

Según Prieto, "es un premio a una persona volcada en alma y valores a la Semana Santa. El encargo es una gran responsabilidad, pero ella sabrá llevarlo a cabo y representarlo en plenitud".

La Madrina con el presidente de la Junta de Semana Santa, el alcalde y el concejal delegado / Salva Talens

Después ha sido el turno de la Madrina de Gandia 2027: "Para mí es un honor y una responsabilidad lo que implica este nombramiento de una Semana Santa de Gandia que tiene una relevancia muy considerable, además de representar a mi ciudad. Asumo el cargo con humildad, esperanza y confianza de saber estar a la altura de las madrinas anteriores de tanta categoría".

La familia

Arantxa Sanchis Muñoz ha añadido que "tener una familia tan volcada en la Semana Santa significa saber a lo que me enfrento. En mi casa mi madre ya fue Madrina, pero desde entonces todo ha cambiado. La Semana Santa Gandia ha ganado en esplendor y relevancia. Tener a mi madre como referente, es un lujo.

"A mi hermandad solo puedo darle las gracias por sus muestras de felicitación, afecto, mensajes, llamadas, gestos de cariño y estima", ha recalcado la Madrina de 2027.

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Comenta Arantxa "todos los actos me gustan, me hacen mucha ilusión y voy a vivir todas las procesiones intensamente, pero es verdad que imagino de una manera muy emotiva estar en el palco de autoridades cuando pase la procesión del Viernes Santo y ver a todas las hermandades desfilar y después poder participar en la procesión comunitaria".