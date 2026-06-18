Bellreguard nombrará Hijo Predilecto al pintor Vicent Aunión

El Ayuntamiento de Bellreguard ha iniciado el procedimiento para la concesión del título de Hijo Predilecto del municipio al pintor Vicent Aunión, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, su proyección internacional y el vínculo permanente que ha mantenido con el pueblo a lo largo de su vida.

Vicent Aunión es una de las figuras culturales más relevantes vinculadas a Bellreguard. Su obra pictórica, presente en colecciones y espacios de todo el mundo, lo ha convertido en un referente artístico de primer nivel, a la vez que ha ejercido siempre de embajador del municipio, haciendo bandera de sus orígenes y mostrando con orgullo su pertenencia a Bellreguard.

La iniciativa se enmarca, además, en el espíritu de las conmemoraciones del 540 Aniversari del Bellreguard dels Borja, una efeméride que pone en valor el sentimiento de pertenencia, la identidad local y la aportación de las personas que han contribuido a proyectar el nombre de Bellreguard más allá de sus fronteras.

"En este sentido, Vicent Aunión representa un ejemplo destacado de ese orgullo de ser de Bellreguard. A su reconocida trayectoria artística se suma también su compromiso con la cultura y con el futuro del municipio", destacaron fuentes municipales a través de un comunicado.

Recientemente el artista ha impulsado la creación de una fundación destinada a preservar, gestionar y difundir el valioso patrimonio artístico que custodia a su residencia. Este fondo incluye obras de creadores plenamente consolidados, así como de jóvenes artistas emergentes y noveles, conformando una colección de un valor cultural y artístico excepcional.

La voluntad de Vicent Aunión es que este proyecto se convierta en un espacio de referencia cultural, capaz de atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para el municipio, contribuyendo así a enriquecer la oferta cultural de Bellreguard y a reforzar su proyección exterior.

"Con este reconocimiento, el ayuntamiento quiere poner en valor tanto la trayectoria profesional y humana del artista como su contribución al prestigio, la cultura y la identidad de Bellreguard", añadieron las mismas fuentes.