Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaLogopeda asesinado ValènciaOla de calorParterre de ValènciaCoral CrucerosPolémica Feria JulioValencia Basket horario
instagramlinkedin

Bellreguard nombrará Hijo Predilecto al pintor Vicent Aunión

El consistorio inicia el expediente para destacar su trayectoria artística, su proyección internacional y el vínculo que ha tenido con la localidad durante toda su vida

El alcalde y varios concejales con Aunión, en el centro.

El alcalde y varios concejales con Aunión, en el centro. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Ayuntamiento de Bellreguard ha iniciado el procedimiento para la concesión del título de Hijo Predilecto del municipio al pintor Vicent Aunión, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, su proyección internacional y el vínculo permanente que ha mantenido con el pueblo a lo largo de su vida.

Vicent Aunión es una de las figuras culturales más relevantes vinculadas a Bellreguard. Su obra pictórica, presente en colecciones y espacios de todo el mundo, lo ha convertido en un referente artístico de primer nivel, a la vez que ha ejercido siempre de embajador del municipio, haciendo bandera de sus orígenes y mostrando con orgullo su pertenencia a Bellreguard.

La iniciativa se enmarca, además, en el espíritu de las conmemoraciones del 540 Aniversari del Bellreguard dels Borja, una efeméride que pone en valor el sentimiento de pertenencia, la identidad local y la aportación de las personas que han contribuido a proyectar el nombre de Bellreguard más allá de sus fronteras.

"En este sentido, Vicent Aunión representa un ejemplo destacado de ese orgullo de ser de Bellreguard. A su reconocida trayectoria artística se suma también su compromiso con la cultura y con el futuro del municipio", destacaron fuentes municipales a través de un comunicado.

Recientemente el artista ha impulsado la creación de una fundación destinada a preservar, gestionar y difundir el valioso patrimonio artístico que custodia a su residencia. Este fondo incluye obras de creadores plenamente consolidados, así como de jóvenes artistas emergentes y noveles, conformando una colección de un valor cultural y artístico excepcional.

La voluntad de Vicent Aunión es que este proyecto se convierta en un espacio de referencia cultural, capaz de atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para el municipio, contribuyendo así a enriquecer la oferta cultural de Bellreguard y a reforzar su proyección exterior.

Noticias relacionadas y más

"Con este reconocimiento, el ayuntamiento quiere poner en valor tanto la trayectoria profesional y humana del artista como su contribución al prestigio, la cultura y la identidad de Bellreguard", añadieron las mismas fuentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia paraliza el caso del bebé tutelado de Oliva: «No se puede alegar incapacidad sin una valoración previa a los padres, aunque sean menores»
  2. La costa de Tavernes de la Valldigna, Gandia, Xeraco y el resto de la Safor gana terreno al tabaco al duplicar los espacios sin humo en un año
  3. Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna
  4. Lo que vivimos en el Triatlón de Tavernes de la Valldigna no lo habíamos visto nunca. El mar estaba minado de medusas
  5. Fallece un hombre mientras se bañaba en la playa de Daimús
  6. Gandia, Miramar, Xeresa, Ròtova, Beniflà, Barx, Simat y Benifairó siguen sin contenedor marrón
  7. Tavernes de la Valldigna suspende el concierto de Beret en Del Poble Fest tras su detención por presunta agresión sexual
  8. La mejor fideuà del mundo se cocina en Asturias

Bellreguard nombrará Hijo Predilecto al pintor Vicent Aunión

Bellreguard nombrará Hijo Predilecto al pintor Vicent Aunión

El Club Voleibol Arenas Gandia afronta otro hito histórico con dos equipos en el Campeonato de España tras dos meses de trabajo dentro y fuera de las canchas

El Club Voleibol Arenas Gandia afronta otro hito histórico con dos equipos en el Campeonato de España tras dos meses de trabajo dentro y fuera de las canchas

Las multas del verano en las playas de la Comunitat Valenciana: entre 750 y 3.000 euros

Las multas del verano en las playas de la Comunitat Valenciana: entre 750 y 3.000 euros

Sube la temperatura política en Llocnou de Sant Jeroni: Compromís y la concejala díscola Artés siguen tumbando las propuestas del alcalde socialista

Sube la temperatura política en Llocnou de Sant Jeroni: Compromís y la concejala díscola Artés siguen tumbando las propuestas del alcalde socialista

La entrada a Gandia desde Alicante a la altura de Sanxo Llop dará un cambio radical

La madre del bebé tutelado de Oliva ingresará en un centro especializado para estar con su hijo: "Por fin voy a volver a ser mamá"

La madre del bebé tutelado de Oliva ingresará en un centro especializado para estar con su hijo: "Por fin voy a volver a ser mamá"

Una recompensa al compromiso, servicio y dedicación: Arantxa Sanchis Muñoz, Madrina de la Setmana Santa de Gandia de 2027:

Una recompensa al compromiso, servicio y dedicación: Arantxa Sanchis Muñoz, Madrina de la Setmana Santa de Gandia de 2027:

Gandia a la Mar llega a su tercera edición con nuevos espacios culturales y una guía interactiva para facilitar la experiencia a los visitantes

Tracking Pixel Contents